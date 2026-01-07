Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Compartir en:









Fuerzas estadounidenses capturaron en el Atlántico a un buque petrolero sancionado que esquivó un bloqueo naval cerca de Venezuela tras más de dos semanas de seguimiento.

Washington / Caracas. Las fuerzas armadas de Estados Unidos interceptaron este miércoles un tanquero petrolero sancionado que había estado evadiendo a la Guardia Costera y a unidades navales por casi tres semanas, luego de intentar escapar hacia el Atlántico tras un bloqueo en aguas cercanas a Venezuela, informó la agencia Associated Press y confirmaron medios internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2008888037711946019?s=20&partner=&hide_thread=false | URGENTE — Fuerzas Especiales de EE. UU., junto a la Guardia Costera, abordaron con éxito el petrolero Marinera (Bella-1) —de bandera rusa y vinculado a Irán— en el Atlántico Norte, según Reuters. pic.twitter.com/GxVj5B5b7D — UHN Plus (@UHN_Plus) January 7, 2026 Según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato por la naturaleza sensible de la operación, el buque —vinculado al comercio petrolero con Venezuela y previamente sancionado por Washington— fue perseguido en alta mar tras evadir intentos de abordaje en el Caribe y cambiar su rumbo fuera de la zona venezolana.

La operación se produjo en el Atlántico Norte, donde la embarcación fue finalmente interceptada y entregada a las autoridades, marcando una escalada en la campaña estadounidense de presión marítima contra Venezuela.

Screenshot 2026-01-07 at 9.15.11AM ¿Por qué fue perseguido? El buque había sido sancionado por Estados Unidos en 2024 por su presunta relación con el transporte de crudo venezolano e incluso iraní, en violación de las restricciones impuestas por Washington a la petrolera estatal venezolana y a entidades relacionadas.

En meses anteriores, la Guardia Costera y otras fuerzas habían intentado abordar la embarcación, pero esta logró evadirlos y navegar hacia aguas internacionales, incluso bajo distintas banderas y nombres, en un intento de escapar del control estadounidense.

Operación y contexto regional La interceptación se suma a otras acciones de Estados Unidos contra tanqueros que transportan crudo venezolano bajo sanciones, como parte de una estrategia más amplia que incluye bloqueos marítimos y confiscaciones de buques sancionados en el marco de la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Reuters Estas acciones marítimas han generado tensiones diplomáticas y de seguridad, en particular cuando algunos de los buques involucrados cambiaron de bandera o intentaron alegar protección de terceros países para evadir su captura.

