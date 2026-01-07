Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Fuerzas estadounidenses capturaron en el Atlántico a un buque petrolero sancionado que esquivó un bloqueo naval cerca de Venezuela tras más de dos semanas de seguimiento.
Washington / Caracas. Las fuerzas armadas de Estados Unidos interceptaron este miércoles un tanquero petrolero sancionado que había estado evadiendo a la Guardia Costera y a unidades navales por casi tres semanas, luego de intentar escapar hacia el Atlántico tras un bloqueo en aguas cercanas a Venezuela, informó la agencia Associated Press y confirmaron medios internacionales.
Según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato por la naturaleza sensible de la operación, el buque —vinculado al comercio petrolero con Venezuela y previamente sancionado por Washington— fue perseguido en alta mar tras evadir intentos de abordaje en el Caribe y cambiar su rumbo fuera de la zona venezolana.
La operación se produjo en el Atlántico Norte, donde la embarcación fue finalmente interceptada y entregada a las autoridades, marcando una escalada en la campaña estadounidense de presión marítima contra Venezuela.
El buque había sido sancionado por Estados Unidos en 2024 por su presunta relación con el transporte de crudo venezolano e incluso iraní, en violación de las restricciones impuestas por Washington a la petrolera estatal venezolana y a entidades relacionadas.
En meses anteriores, la Guardia Costera y otras fuerzas habían intentado abordar la embarcación, pero esta logró evadirlos y navegar hacia aguas internacionales, incluso bajo distintas banderas y nombres, en un intento de escapar del control estadounidense.
Operación y contexto regional
La interceptación se suma a otras acciones de Estados Unidos contra tanqueros que transportan crudo venezolano bajo sanciones, como parte de una estrategia más amplia que incluye bloqueos marítimos y confiscaciones de buques sancionados en el marco de la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Reuters
Estas acciones marítimas han generado tensiones diplomáticas y de seguridad, en particular cuando algunos de los buques involucrados cambiaron de bandera o intentaron alegar protección de terceros países para evadir su captura.
