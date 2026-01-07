americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Estados Unidos interceptó un tanquero petrolero sancionado que huyó tras semanas de persecución en el Atlántico, en el marco de su campaña contra Venezuela

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
bella 1

Fuerzas estadounidenses capturaron en el Atlántico a un buque petrolero sancionado que esquivó un bloqueo naval cerca de Venezuela tras más de dos semanas de seguimiento.

Washington / Caracas. Las fuerzas armadas de Estados Unidos interceptaron este miércoles un tanquero petrolero sancionado que había estado evadiendo a la Guardia Costera y a unidades navales por casi tres semanas, luego de intentar escapar hacia el Atlántico tras un bloqueo en aguas cercanas a Venezuela, informó la agencia Associated Press y confirmaron medios internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2008888037711946019?s=20&partner=&hide_thread=false

Según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato por la naturaleza sensible de la operación, el buque —vinculado al comercio petrolero con Venezuela y previamente sancionado por Washington— fue perseguido en alta mar tras evadir intentos de abordaje en el Caribe y cambiar su rumbo fuera de la zona venezolana.

La operación se produjo en el Atlántico Norte, donde la embarcación fue finalmente interceptada y entregada a las autoridades, marcando una escalada en la campaña estadounidense de presión marítima contra Venezuela.

Screenshot 2026-01-07 at 9.15.11AM

¿Por qué fue perseguido?

El buque había sido sancionado por Estados Unidos en 2024 por su presunta relación con el transporte de crudo venezolano e incluso iraní, en violación de las restricciones impuestas por Washington a la petrolera estatal venezolana y a entidades relacionadas.

En meses anteriores, la Guardia Costera y otras fuerzas habían intentado abordar la embarcación, pero esta logró evadirlos y navegar hacia aguas internacionales, incluso bajo distintas banderas y nombres, en un intento de escapar del control estadounidense.

Operación y contexto regional

La interceptación se suma a otras acciones de Estados Unidos contra tanqueros que transportan crudo venezolano bajo sanciones, como parte de una estrategia más amplia que incluye bloqueos marítimos y confiscaciones de buques sancionados en el marco de la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Reuters

Estas acciones marítimas han generado tensiones diplomáticas y de seguridad, en particular cuando algunos de los buques involucrados cambiaron de bandera o intentaron alegar protección de terceros países para evadir su captura.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
purga en el poder venezolano: delcy rodriguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

identifican a coronel cubano muerto en venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de maduro

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Por Redacción América Noticias Miami
trump exige a venezuela que ponga fin a relaciones con china y rusia

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Por Redacción América Noticias Miami
trump dice que venezuela entregara entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a eeuu

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter