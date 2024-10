FBI detiene a un hombre afgano que, según funcionarios, planeaba ataque el día de elecciones en EEUU

La denuncia penal que interpuso el Departamento de Justicia en contra de Nasir Ahmad Tawhedi, de 27 años y residente de Oklahoma City, en esta imagen del 8 de octubre de 2024, después de que el FBI detuvo al hombre que, según las autoridades, se inspiró en el grupo Estado Islámico y planeaba atacar a grandes multitudes el día de las elecciones en Estados Unidos.. (AP Foto/Jon Elswick) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.