Familias de rehenes de EEUU en Gaza suplican a estadounidenses no olvidar a compatriotas

Andrea Weinstein, izquierda, de New Haven, Connecticut, cuya hermana, Judy Weinstein, de 70 años, y su cuñado Gad Haggai fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y sus cuerpos fueron llevados a Gaza, posa para la cámara con su hija Lea Silvert, de Boston, tras ser entrevistadas junto con otras familias de estadounidenses retenidos en Gaza por Hamás, el miércoles 5 de junio de 2024, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)