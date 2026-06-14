Donald Trump cumple 80 y celebra con pelea de UFC en jaula en el jardín de la Casa Blanca

Nubes de tormenta se desplazan sobre el Monumento a Washington antes de la pelea UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca el domingo 14 de junio de 2026, en Washington. (Kevin Dietsch/Pool Photo vía AP) AP

La Casa Blanca —conocida desde hace mucho como la casa del pueblo y símbolo de la democracia estadounidense— se disponía a abrir su patio trasero para montar una dura cartelera de la UFC en el South Lawn, horas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz, lo que ofreció alivio a la economía global a más de tres meses del inicio de los combates.

Según un documento presentado ante un tribunal por el Servicio de Parques Nacionales, que supervisa el South Lawn, se han invertido más de 60 millones de dólares y decenas de miles de horas de trabajo en la construcción de la arena.

La UFC presentará siete peleas, todas con combatientes masculinos, bajo el lema Freedom 250 para celebrar el 80.º cumpleaños de Trump y el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

La cartelera, encabezada por dos peleas por el título en Paramount+, está programada para comenzar a las 8 hora del Este. Si el clima lo permite.

Fuertes tormentas eléctricas y abundantes rayos interrumpieron el evento promocional del viernes en el Monumento a Lincoln, y el pronóstico para la noche del domingo también luce amenazante.

“Anticipamos mal tiempo en la zona, por lo que los asistentes deben planificar en consecuencia. Compartiremos información adicional cuando esté disponible”, señaló la UFC en redes sociales.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, afirmó que el espectáculo seguirá adelante llueva o truene.

Es el punto culminante de una relación de 25 años entre White y Trump que ha generado dividendos personales, políticos y financieros para ambas partes. La primera cartelera de White como presidente de la UFC se realizó en 2001 en un evento celebrado en el Trump Taj Mahal.

Trump ha asistido a cuatro carteleras de la UFC como presidente en funciones, caminando hacia la jaula entre música rock y cánticos patrióticos de los aficionados, muy parecido a los propios peleadores. White presentó a Trump en dos Convenciones Nacionales Republicanas. White también asistió a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril, que se acortó por un tiroteo.

En una cartelera que los aficionados en internet han criticado por poco emocionante, Alex Pereira, de Brasil, se enfrentará a Ciryl Gane, de Francia, por el título interino de peso pesado de la UFC. Luego, el campeón de peso ligero hispano-georgiano Ilia Topuria se medirá al campeón interino Justin Gaethje, uno de apenas dos estadounidenses que actualmente poseen, aunque sea en parte, alguno de los 11 cinturones de campeón de la UFC.

Hay otras cinco peleas en la cartelera principal, que incluyen a los exretadores al título Michael Chandler y Derrick Lewis, y al excampeón de 135 libras Sean O’Malley.

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FUENTE: AP