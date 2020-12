Esta es la razón por la que el CEO de Pfizer no se ha vacunado contra el coronavirus

Bourla mencionó que el motivo de esta decisión obedece a que no se encuentra en el rango de edad que debe recibir el medicamento actualmente, además de que la empresa tiene un comité ético con reglas de asignación estrictas.

“Tengo 59 años, gozo de buena salud, no estoy en la primera línea, por lo que para mi tipo no se recomienda vacunarse ahora”, comentó durante una entrevista con CNBC, en donde también puntualizó que “tan pronto como pueda, lo haré”, pues no quiere dar un mal ejemplo en relación a la influencia que puede tener un ejecutivo para adquirir el antídoto.

Aun así, Bourla también declaró que consideraría recibir la vacuna antes de lo recomendado para el sector de la población en que se encuentra si eso ayuda a “demostrar la confianza de la empresa” hacia la gente, que no se ve animada a vacunarse.

Y es que según las encuestas que realiza la propia empresa, la gente estaría más dispuesta a ser inoculada, explicó Bourla, si el director ejecutivo de la empresa, se vacuna primero.

“Con eso en mente, estoy tratando de encontrar la manera de vacunarme, aunque no sea mi momento, sólo para demostrar la confianza en la empresa”, expresó. Además, pidió a la gente tener certeza que el producto cumplió con todos los pasos para su aprobación. “Esta es una vacuna que se desarrolló sin tomar atajos”, concluyó.