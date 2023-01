Espía castrista Ana Belén Montes viajaría a Puerto Rico u Orlando

La espía castrista Ana Belén Montes volaría a Puerto Rico tan pronto como abandone el Centro Médico Federal (FMC) Carswell, en Forth Worth, Texas, donde permanece recluida hasta su liberación este domingo 8 de enero, según dijeron a América Noticias fuentes en Washington, DC. A pesar de su excarcelación, Montes debería cumplir otros cinco años de libertad supervisada, según registros del Departamento Federal de Prisiones.

Por motivos de privacidad y de seguridad, según el mismo funcionario, el Buró de Prisiones (BOP) no discute las condiciones del confinamiento de Belén Montes ,, incluyendo su estado de salud ni los planes para su liberación. “Aunque no autorizamos acceso a las instalaciones del Federal Medical Center (FMC) Carswell para filmar o tomar fotografías, los medios pueden filmar (su salida) desde las vías públicas cercanas”, añadió Murphy. America TeVé ha pedido a altas instancias del gobierno de Estados Unidos que den sus opiniones sobre esta liberación.

Nacida en Alemania, hija de puertorriqueños, esta mujer estuvo unos 17 años pasándole información altamente secreta al régimen cubano, además de influir con sus informes como analista del Departamento de Defensa, en la política de Washington a La Habana.

Uno de sus documentos circuló por el Congreso y trataba de convencer a los legisladores que Cuba no representaba un peligro de seguridad nacional para Estados Unidos.

Montes fue reclutada por la Inteligencia cubana en 1984, cuando trabajaba en el Departamento de Justicia en Washington y un año después, pasó a la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) del Pentágono, posición desde la cual comenzó a enviar información clasificada a La Habana.

Por el alto nivel del cargo que ocupaba dentro de la DIA y el volumen de secretos que filtró, es considerada la espía del régimen más dañina desde que se instauró la dictadura de Fidel Castro en 1959.

Sus familiares han repudiado sus acciones y han expresado públicamente que no quieren saber de ella, mientras que la dictadura, al no ser ciudadana cubana, no han desarrollado campañas propagandísticas en pro de su liberación, como ocurrió en otros casos de espías convictos.

En su extraordinario libro True Believer: Inside the Investigation and Capture of Ana Montes, Cuba's Master Spy, el oficial de seguridad y contraespionaje de la Agencia de Inteligencia del Pentágono Scott Carmichael detalla las actividades y motivaciones de Montes que la llevaron a espiar para la dictadura cubana.