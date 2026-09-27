americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump preguntó a presidente chino si quiere comprar armas de EEUU, dice embajador

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha justificado ante su homólogo chino Xi Jinping la pendiente venta de armas de Estados Unidos a Taiwán restándole importancia y presentándola como sólo una de las muchas ventas que Washington realiza en todo el mundo —e incluso le preguntó a Xi si está interesado en comprar armas estadounidenses—, declaró el domingo el embajador de Trump en China.

El presidente chino Xi Jinping, izquierda, conversa con su homólogo estadounidense Donald Trump en la escalinata del Museo de los Archivos Nacionales, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente chino Xi Jinping, izquierda, conversa con su homólogo estadounidense Donald Trump en la escalinata del Museo de los Archivos Nacionales, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

David Perdue afirmó que Trump planteó la posibilidad de vender armas de Estados Unidos a su rival geopolítico en ascenso, una oferta poco probable que, de concretarse, trastocará generaciones de política estadounidense hacia China y Taiwán y expondrá tecnología de Estados Unidos a un posible adversario. Perdue, en declaraciones a Shannon Bream en el programa “Fox News Sunday” días después que Trump recibiera a Xi para una visita de Estado en Washington, no precisó cuándo se hizo la oferta.

Bream citó preocupaciones de legisladores republicanos y demócratas por los paquetes de ayuda y los pedidos de armas retrasados para Taiwán, la democracia autogobernada, para defenderse de la amenaza de China de invadir la isla. Bream preguntó si Estados Unidos está negándole apoyo a Taiwán para apaciguar al presidente chino, quien visitó a Trump la semana pasada.

Perdue rechazó esa insinuación y sostuvo que Trump “es tan firme con Taiwán como he visto a cualquiera” y que le ha vendido muchas armas. Perdue también señaló que Trump y Xi siguen hablando sobre futuras ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán.

“Pero el presidente Trump sigue diciendo: ‘Oigan, nosotros vendemos armas a otras personas en todo el mundo’”, manifestó Perdue. “De hecho, en un momento le preguntó al presidente Xi si le gustaría comprar algunas”.

Estados Unidos está obligado por sus propias leyes a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. Aunque no reconoce a Taiwán como país, Estados Unidos es el principal respaldo informal de la isla y su proveedor de armas. Pero varios líderes de Estados Unidos han dejado en la ambigüedad si se comprometerán a usar la fuerza militar para defender al aliado de Estados Unidos en caso de que China invada.

China ha presionado a Washington para que detenga las ventas de armas, de manera más destacada durante una cumbre previa en mayo entre Trump y Xi en Beijing. Tras esa reunión, Estados Unidos pausó la venta de un paquete récord de 14.000 millones de dólares —y Trump describió las ventas de armas a Taiwán como una “muy buena ficha de negociación” con China.

En sus conversaciones privadas en la Casa Blanca la semana pasada, Xi presionó a Trump para que se opusiera a la independencia de Taiwán, según medios estatales chinos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cubano de hialeah es declarado culpable por trafico internacional de migrantes y lavado de dinero

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

trump y delcy rodriguez se reunen por primera vez en historico acercamiento entre eeuu y venezuela

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

Por Redacción América Noticias Miami
Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses
ULTIMA HORA

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter