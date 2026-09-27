¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras , la mayor unidad de generación de Cuba, volvió a sincronizarse este domingo con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), aunque su reincorporación no será suficiente para evitar otra jornada de apagones masivos en la isla.

La planta de Matanzas informó que entró al sistema con aproximadamente 150 megavatios (MW) y continuaba aumentando progresivamente su carga mientras estabilizaba sus parámetros.

Sin embargo, casi simultáneamente otra avería golpeó al deteriorado sistema eléctrico cubano: la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes , en Cienfuegos, salió de servicio debido a una fuga de vapor.

El balance sigue siendo crítico. La Unión Eléctrica (UNE) anticipó para el horario de máxima demanda una afectación de hasta 1.840 MW , equivalente a una parte considerable de las necesidades eléctricas previstas para la noche.

La propia termoeléctrica anunció su reincorporación este domingo.

“Guiteras en línea en 150 MW y subiendo carga. Estabilizando parámetros”, informó la instalación.

La sincronización representa un alivio para el SEN debido al peso de Guiteras dentro de la generación térmica cubana.

Pero incluso aumentando progresivamente su potencia, la planta no puede compensar por sí sola el enorme déficit acumulado en el resto del sistema.

Semanas de reparaciones después del colapso nacional

Guiteras llevaba semanas sometida a trabajos después de los problemas ocurridos alrededor del octavo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional de 2026, registrado el pasado 18 de septiembre.

Las inspecciones detectaron nuevas averías en el economizador de la caldera, descritas como perforaciones en varios puntos del generador de vapor.

Posteriormente, durante una prueba hidráulica realizada el 23 de septiembre, apareció otra fuga que obligó a extender las reparaciones.

Su regreso de este domingo se produce después de varios días de trabajos técnicos.

Otra termoeléctrica falla justo cuando regresa Guiteras

La recuperación de capacidad tuvo inmediatamente una nueva contrapartida.

La UNE informó que la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, quedó fuera de servicio debido a un:

“salidero de vapor en el calentador 7 de alta presión”.

La avería resulta especialmente significativa porque esa unidad había regresado al SEN apenas tres días antes, el 24 de septiembre.

Su anterior salida se había producido el 6 de septiembre debido a un problema en el interruptor del compresor de aire.

Cuba comienza el domingo con 1.500 MW afectados

Los números publicados por la UNE muestran la magnitud de la crisis.

A las 6:00 de la mañana, Cuba tenía:

Disponibilidad: 1.240 MW

Demanda: 2.750 MW

Afectación: 1.500 MW

Es decir, desde primeras horas de la jornada el sistema era incapaz de satisfacer una parte considerable de la demanda nacional.

Para la noche: hasta 1.840 MW de afectación

El pronóstico para el horario pico es todavía más complicado.

La UNE anticipó:

Disponibilidad: 1.240 MW

Demanda máxima: 3.050 MW

Déficit: 1.810 MW

Afectación prevista: 1.840 MW.

Si esas condiciones se mantienen, los apagones continuarán afectando simultáneamente a amplias zonas del país durante el período de mayor consumo.

Cuba ya sufrió 24 horas consecutivas de apagones el sábado

La situación del sábado anticipaba el escenario de este domingo.

El servicio eléctrico permaneció afectado por déficit de capacidad durante las 24 horas del día, incluida toda la madrugada.

La máxima afectación alcanzó:

2.044 MW a las 9:10 de la noche.

La cifra muestra que el déficit ha alcanzado niveles extraordinariamente elevados incluso antes de la nueva avería registrada en Cienfuegos.

Varias unidades siguen averiadas

Guiteras tampoco regresa a un sistema con el resto de sus principales plantas funcionando normalmente.

Además de la Unidad 3 de la Carlos Manuel de Céspedes, permanecen fuera de servicio por averías:

Unidad 3 de la CTE Cienfuegos

Unidad 2 de la CTE Felton

Unidad 6 de la CTE Renté.

Otras unidades se encuentran sometidas a mantenimiento en Santa Cruz, Nuevitas y Renté.

Las limitaciones térmicas alcanzan otros 414 MW

A las unidades completamente detenidas se añaden plantas que permanecen funcionando por debajo de su capacidad.

Las limitaciones dentro de la generación térmica representan aproximadamente 414 MW adicionales.

Esto significa que el problema del SEN no depende únicamente de las centrales totalmente averiadas: incluso parte de las unidades conectadas son incapaces de entregar toda la potencia que deberían producir.

Los parques solares aportan 626 MW al mediodía

El principal alivio durante las horas diurnas procede de los nuevos parques solares fotovoltaicos.

Durante el sábado generaron aproximadamente 4.024 MWh y alcanzaron una potencia máxima conjunta de 626 MW alrededor del mediodía.

Ese aporte reduce parcialmente el déficit durante las horas de mayor radiación solar.

El problema aparece nuevamente al caer la tarde, cuando disminuye rápidamente la generación fotovoltaica precisamente mientras aumenta la demanda residencial.

Sin suficiente capacidad térmica disponible, el déficit vuelve a dispararse durante la noche.

Guiteras acumula al menos 17 interrupciones no programadas en 2026

El regreso de la planta de Matanzas tampoco elimina las dudas sobre su estabilidad.

La Antonio Guiteras acumula al menos 17 interrupciones no programadas durante 2026.

Uno de sus puntos más problemáticos continúa siendo el economizador de la caldera.

Ese componente ha operado durante décadas sometido a temperaturas elevadas y un ambiente altamente corrosivo, y las fugas y perforaciones se han convertido en una causa recurrente de las salidas de servicio.

Guiteras regresa, pero la crisis continúa

La sincronización de la Antonio Guiteras representa una recuperación importante para el sistema eléctrico cubano.

Pero los números muestran que no supone el final de los apagones.

Mientras Guiteras comenzó a entregar 150 MW y aumentar su carga, otra unidad importante quedó fuera de servicio.

El resultado es un sistema que continúa funcionando con:

termoeléctricas averiadas,

unidades en mantenimiento,

414 MW de limitaciones térmicas

y una disponibilidad muy inferior a la demanda nacional.

Para este domingo, la UNE anticipa que el déficit podría alcanzar 1.810 MW durante el pico nocturno y provocar una afectación de aproximadamente 1.840 MW.

El regreso de Guiteras aporta oxígeno al SEN, pero todavía está muy lejos de devolver estabilidad a un sistema que continúa operando bajo una severa crisis de generación.