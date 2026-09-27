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2 pandas gigantes parten hacia el zoológico de Atlanta desde China tras cumbre Xi-Trump

BANGKOK (AP) — Dos pandas gigantes partieron el domingo temprano de Chengdu, en el suroeste de China, rumbo a sus nuevos hogares en Atlanta como parte de un acuerdo entre los gobiernos chino y estadounidense.

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, varios vehículos trasladan a una pareja de pandas gigantes, Ping Ping y Fu Shuang, desde la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes en Chengdu , en el suroeste de la provincia china de Sichuan, el sábado 26 de octubre de 2026. (Xu Bingjie/Xinhua via AP)
En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, varios vehículos trasladan a una pareja de pandas gigantes, Ping Ping y Fu Shuang, desde la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes en Chengdu , en el suroeste de la provincia china de Sichuan, el sábado 26 de octubre de 2026. (Xu Bingjie/Xinhua via AP) AP

El presidente chino, Xi Jinping, anunció que los pandas llegarían a Atlanta en los próximos días mientras estaba en Washington para una cumbre de tres días con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El préstamo de los pandas al zoológico de Atlanta fue uno de los pocos resultados concretos de la visita de Estado, que incluyó expresiones de buena voluntad entre los líderes, pero no aportó soluciones a ninguna de las arraigadas diferencias entre ambos países.

Atlanta se despidió de sus últimos pandas en 2024, lo que dejó al zoológico sin los osos. El nuevo acuerdo se anunció en abril, pero sin fechas.

Ping Ping y Fu Shuang son los dos pandas adultos que estarán en préstamo en Zoo Atlanta durante 10 años como parte del acuerdo. Ambos pandas nacieron en 2020 y se mantuvieron en la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu. Ping Ping, el macho, tiene círculos negros oscuros alrededor de los ojos, mientras que Fu Shuang, la hembra, tiene una frente que sobresale un poco, según la agencia de noticias Xinhua.

China ha utilizado desde hace tiempo a los pandas como parte de su diplomacia a nivel mundial, al desplegar a los osos en programas de préstamo como muestras de buena voluntad y permitir que los acuerdos de préstamo caduquen cuando surgen tensiones.

Xi había señalado que el programa de préstamo era un ejemplo de “amistad entre los chinos y los estadounidenses”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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