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El gobierno de Trump difunde anuncio de campaña 2024 con fondos públicos

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente estadounidense Donald Trump está utilizando fondos de los contribuyentes para emitir un anuncio televisivo de la campaña presidencial de 2024, el más reciente de una serie de anuncios que promueven al mandatario de cara a las elecciones de mitad de mandato y que la Casa Blanca sostiene que son “anuncios de servicio público”.

El presidente Donald Trump levanta el puño en el primer tee antes de los partidos individuales de la ronda final del torneo de golf de la Presidents Cup entre equipos de EEUU e internacionales en el Medinah Country Club, el 27 de septiembre de 2026, en Medinah, Illinois. (Foto AP/Matt Slocum)
El presidente Donald Trump levanta el puño en el primer tee antes de los partidos individuales de la ronda final del torneo de golf de la Presidents Cup entre equipos de EEUU e internacionales en el Medinah Country Club, el 27 de septiembre de 2026, en Medinah, Illinois. (Foto AP/Matt Slocum) AP

El video de 30 segundos, que es prácticamente idéntico a uno que se emitió en 2024, muestra a Trump caminando por un pasillo mientras se escucha su voz advirtiendo de una “batalla final” contra “globalistas” y “belicistas”. El video en blanco y negro termina con Trump mirando directamente al lente de la cámara junto a un mensaje que dice: “Pagado por el Gobierno de Estados Unidos”. La versión de 2024 del anuncio de la campaña de Trump instaba a los espectadores a “Unirse a la lucha del presidente Trump por Estados Unidos”.

Legisladores de ambos partidos han criticado la nueva serie de anuncios por su naturaleza intrínsecamente política y por el uso de dinero de los contribuyentes. La Casa Blanca sostiene que son como los utilizados por presidentes anteriores, aunque esos anuncios previos promovían políticas específicas, no a quienes ocupaban el Despacho Oval.

El gasto en el anuncio más reciente ya superó aproximadamente los 319.000 dólares, según AdImpact, que rastrea el gasto en medios.

“Con ustedes a mi lado, demoleremos el ‘Estado profundo’. Expulsaremos a los belicistas de nuestro gobierno. Echaremos a los globalistas; expulsaremos a los comunistas, marxistas y fascistas”, afirma en la narración. “Nos sacudiremos a la enfermiza clase política que odia a nuestro país. Derrotaremos a los medios de noticias falsas y liberaremos a Estados Unidos de estos villanos de una vez por todas”.

Esto se suma a un anuncio de un minuto que comenzó a emitirse el viernes y que incluye videos panorámicos del Monte Rushmore por la noche, con citas y fragmentos del discurso de Trump allí durante el fin de semana del 4 de julio, en el que rindió homenaje al 250 aniversario del país. Un spot anterior de 30 segundos que comenzó a emitirse el miércoles incluye fragmentos de Trump hablando de derrotar al comunismo, intercalados con texto en pantalla que promociona los “mayores recortes de impuestos de la historia”, “reactivar la manufactura estadounidense” y un llamado a “defender la ley y el orden y a la policía”.

En un comunicado el viernes, la Casa Blanca defendió el uso de lo que describió como “anuncios de servicio público” y desestimó las críticas como “profundamente deshonestas”.

“Los anuncios claramente no son propaganda de campaña; el presidente Trump no aparece en la boleta y no hay un llamado a la acción”, señaló la presidencia. “En cambio, los anuncios son un recordatorio para que los estadounidenses amen a su país y sepan por qué vale la pena defenderlo — en casa, en la frontera y en el extranjero”.

Entre los ejemplos citados por la Casa Blanca figuran que el gobierno de George W. Bush emitió una campaña sobre una ley de Medicare y que el gobierno de Joe Biden difundió una sobre las vacunaciones contra el COVID-19.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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