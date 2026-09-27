¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra el momento en que un grupo de entre 10 y 15 personas abandona presuntamente Cuba en una embarcación desde Playa Dayanigua , en el municipio Los Palacios, provincia de Pinar del Río.

Las imágenes, grabadas el viernes por la tarde, muestran a varias personas sobre un muelle de concreto mientras una lancha motorizada permanece a pocos metros de la costa.

En determinado momento, los viajeros comienzan a lanzar sus pertenencias hacia la embarcación y posteriormente saltan al agua para intentar subir a la lancha , mientras desde tierra varias personas gritan palabras de apoyo.

El video fue difundido por el actor y productor cubano Tony Cortés , quien aseguró que la salida ocurrió desde el sur de Pinar del Río.

Las imágenes muestran una escena de tensión en Playa Dayanigua.

Varias personas esperan sobre el muelle con mochilas y pertenencias personales.

A pocos metros aparece una embarcación motorizada en la que aparentemente viajaría el grupo.

Los cubanos comienzan entonces a lanzar sus mochilas y posteriormente se arrojan al agua para llegar hasta la lancha.

Desde tierra se escuchan gritos mientras la operación continúa.

No existe hasta ahora información oficial sobre la identidad de quienes aparecen en las imágenes.

Tony Cortés difunde el video como “urgente”

Tony Cortés compartió las imágenes en Instagram y aseguró que habían sido grabadas durante una salida desde Los Palacios, Pinar del Río.

“Lo único que pido es que Dios los proteja en el mar”, escribió el actor al divulgar el material.

Cortés también afirmó que las lanchas utilizadas en estas operaciones llegarían desde Cancún y mencionó versiones sobre una posible participación del crimen organizado.

Sin embargo, esas afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades cubanas, mexicanas o estadounidenses, por lo que no pueden presentarse como hechos establecidos.

¿Iban rumbo a Cancún?

Buena parte de los comentarios publicados junto al video apuntan hacia México como posible destino.

Algunos usuarios identificaron la embarcación como una “panga” de aproximadamente 28 a 30 pies.

“Esa panga va para Cancún”, aseguró uno de los comentaristas.

Otro señaló que este tipo de embarcaciones dejaría a los viajeros en Punta Nizuc, en Quintana Roo.

Pero tampoco existe confirmación independiente de que la lancha observada en el video tuviera como destino Cancún.

Por tanto, México aparece únicamente como una posibilidad mencionada por usuarios y por quien difundió las imágenes.

Usuarios aseguran haber visto antes la misma embarcación

Otro detalle generó comentarios en redes.

Algunos internautas afirmaron reconocer la lancha en videos de otras salidas desde Cuba.

“Esa panga ha coronado una pila de viajes porque la he visto en varios videos”, escribió una persona.

La afirmación ha generado especulaciones sobre la existencia de una ruta organizada entre el occidente de Cuba y México.

Sin embargo, no ha sido posible comprobar que se trate de la misma embarcación ni establecer quién la opera.

Preocupación por la seguridad de quienes viajaban

Más allá del posible destino, numerosos usuarios centraron sus comentarios en el peligro de la travesía.

“Esa lancha se ve muy peligrosa. Dios los ampare y puedan llegar”, escribió una persona.

Otros relacionaron este tipo de salidas con la situación económica y social que atraviesa Cuba.

“Nadie se sube ahí por diversión”, comentó un usuario.

“La desesperación es la causa de los riesgos”, agregó otro.

Las imágenes muestran una embarcación relativamente pequeña que aparentemente transportaría a numerosas personas para una travesía por mar abierto.

Polémica por publicar las imágenes

La difusión del video también abrió un debate entre usuarios.

Algunos cuestionaron que las imágenes fueran publicadas mientras los viajeros aparentemente se encontraban realizando la salida.

“¿Cómo se delatan así?”, preguntó un comentarista.

Otro calificó la publicación como un “chivatazo online”.

Otros usuarios defendieron la difusión argumentando que podría servir para alertar sobre una eventual emergencia marítima.

“Tú lo ves como chivatería; otros lo vemos como evitar quizás una desgracia”, respondió una internauta.

Pinar del Río se consolida como punto de salidas marítimas

El episodio no es aislado.

Durante 2026 se han documentado varias salidas desde las costas de Pinar del Río, algunas de ellas con México como destino reportado.

A comienzos de septiembre, aproximadamente 20 personas salieron en una lancha rápida desde Dimas, en el municipio Mantua, con rumbo reportado hacia Cancún.

El episodio volvió a poner el foco sobre una ruta marítima diferente a la tradicional travesía hacia Florida.

Dos jóvenes murieron intentando llegar a México

El peligro de estas operaciones quedó evidenciado en agosto.

Dos jóvenes cubanos —Leodannis Sánchez, de 17 años, y otro identificado como Osmaikel, de 19— murieron ahogados en aguas cercanas a Sandino, Pinar del Río.

Según los reportes publicados entonces, la embarcación en la que viajaban sufrió problemas con su motor mientras intentaba llegar a Cancún.

El episodio mostró el enorme riesgo que supone atravesar cientos de kilómetros de mar en embarcaciones pequeñas.

Una embarcación con 19 cubanos estuvo desaparecida

También en agosto, autoridades mexicanas localizaron una embarcación en la que habían viajado 19 ciudadanos cubanos, incluidos siete menores.

La lancha había partido desde Pinar del Río y permaneció desaparecida durante varios días.

Según la información oficial difundida entonces, 16 personas fueron rescatadas.

El caso generó durante días llamados desesperados de familiares que desconocían el paradero de los viajeros.

La ruta marítima hacia México gana visibilidad

Históricamente, buena parte de las salidas marítimas irregulares desde Cuba han tenido Florida como destino.

Pero los reportes recientes muestran también movimientos desde el occidente cubano hacia la península de Yucatán.

Las llamadas pangas, embarcaciones rápidas generalmente construidas en fibra de vidrio, aparecen repetidamente en videos y reportes relacionados con estas travesías.

La existencia de viajes organizados no permite, sin embargo, concluir automáticamente que todos formen parte de una misma red criminal.

Determinar quién organiza y financia estas operaciones requiere investigaciones de las autoridades correspondientes.

Cientos de cubanos han sido repatriados durante 2026

El episodio ocurre además en medio del endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y de las operaciones contra entradas irregulares.

Hasta agosto de 2026, 882 ciudadanos cubanos habían sido repatriados desde Estados Unidos en 31 operaciones, según los datos citados en los reportes disponibles.

Paralelamente continúan registrándose salidas por mar desde diferentes puntos de Cuba.

En este caso, todavía no existe información oficial que permita conocer quiénes eran las personas grabadas, cuál era su destino definitivo o si lograron completar la travesía.

El video deja por ahora una imagen contundente: un grupo de cubanos lanzando sus pertenencias y saltando al agua desde un muelle de Pinar del Río para abordar una embarcación y alejarse de la isla.