¡GUITERAS VUELVE A CAER! La mayor termoeléctrica de CUBA duró apenas horas conectada al sistema

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a salir del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 11:05 de la noche del domingo , apenas unas 16 horas después de reincorporarse, en otro golpe para una red eléctrica cubana que comienza este lunes con un severo déficit de generación.

La nueva avería fue atribuida a un salidero en la pared frontal de los quemadores , según informó el periodista especializado José Miguel Solís citando información de la Unión Eléctrica (UNE).

La planta de Matanzas, considerada el mayor bloque unitario de generación del país, había conseguido sincronizarse aproximadamente a las 6:58 de la mañana del domingo 27 de septiembre y comenzó aportando unos 150 megavatios (MW) mientras aumentaba progresivamente su carga.

El alivio duró menos de un día.

La reincorporación había generado expectativas después de más de una semana de reparaciones.

La central comenzó a elevar su generación mientras los técnicos estabilizaban los parámetros de funcionamiento.

Pero a las 11:05 p.m. llegó la nueva desconexión.

El reporte atribuye la salida a una fuga localizada en la pared frontal de los quemadores de la caldera.

La rapidez con que apareció el nuevo problema vuelve a poner en evidencia la fragilidad operativa de una instalación sometida durante 2026 a repetidas reparaciones y salidas imprevistas.

Había regresado el domingo con 150 MW

La Guiteras había sincronizado durante la mañana del domingo después de completar un complejo proceso de reparación.

La planta comenzó entregando aproximadamente 150 MW y esperaba continuar elevando progresivamente su potencia.

Su regreso resultaba particularmente importante debido al enorme déficit que enfrenta actualmente el SEN.

Pero la reincorporación terminó siendo extremadamente breve: desde las 6:58 a.m. hasta las 11:05 p.m. transcurrieron aproximadamente 16 horas.

Una cadena de averías que comenzó tras el colapso del SEN

La planta arrastraba problemas derivados del reciente colapso general del sistema eléctrico.

Las inspecciones posteriores detectaron daños importantes en el economizador de la caldera.

El director de la central, Román Pérez Castañeda, explicó que una combustión secundaria había obligado a inutilizar temporalmente cerca de 50 serpentines de un conjunto de 136.

Los trabajos se prolongaron durante varios días.

Una fuga ya había retrasado anteriormente su regreso

El 23 de septiembre, cuando las brigadas realizaban una prueba hidráulica del economizador, apareció otra fuga.

El problema obligó a extender las reparaciones y repetir las verificaciones antes de autorizar el encendido de la central.

La planta finalmente consiguió completar los trabajos y regresar al SEN este domingo.

Pero horas después apareció el nuevo salidero.

La UNE confirma nuevamente a Guiteras entre las plantas averiadas

El parte de la Unión Eléctrica correspondiente a este lunes vuelve a colocar a la Antonio Guiteras entre las centrales fuera de servicio por averías.

Junto a ella permanecen afectadas otras unidades importantes del sistema térmico cubano.

Entre las reportadas fuera de servicio aparecen:

la Unidad 3 de la CTE Cienfuegos;

la Unidad 2 de la CTE Felton;

y la Unidad 6 de la CTE Renté.

Además, otras unidades permanecen detenidas por mantenimiento.

El resultado es una pérdida considerable de capacidad precisamente cuando la demanda continúa muy por encima de la generación disponible.

Cuba amanece con apenas 1.045 MW disponibles

Las cifras del sistema para este lunes muestran la gravedad del escenario.

A las 6:00 de la mañana, la disponibilidad era de:

1.045 MW.

Mientras la demanda alcanzaba:

2.647 MW.

La afectación se situaba ya alrededor de:

1.599 MW.

En otras palabras, desde primeras horas del día la generación disponible era insuficiente para cubrir una parte sustancial del consumo nacional.

Las limitaciones térmicas suman otros 362 MW

El problema tampoco se limita a las plantas completamente averiadas.

Las unidades térmicas que continúan funcionando presentan 362 MW adicionales de limitaciones.

Esto significa que parte de la capacidad instalada permanece técnicamente conectada, pero no puede entregar toda la potencia para la que fue diseñada.

A ello se añaden problemas recurrentes relacionados con combustible, mantenimiento y envejecimiento tecnológico.

La UNE anticipa 2.000 MW de afectación esta noche

El escenario más complicado llegará durante el horario de máxima demanda.

La UNE pronostica:

Disponibilidad: 1.160 MW

Demanda máxima: 3.130 MW

Déficit: 1.970 MW

y una:

afectación prevista de 2.000 MW.

La cifra anticipa otra jornada de extensos apagones en buena parte del país.

El domingo ya registró casi 2.000 MW de afectación

La situación era crítica incluso antes de la nueva salida de Guiteras.

Durante el domingo, la máxima afectación alcanzó aproximadamente:

1.953 MW a las 9:00 p.m.

Los cortes por déficit de capacidad se extendieron durante las 24 horas, incluida la madrugada.

El regreso temporal de Guiteras tampoco consiguió reducir suficientemente la brecha entre generación y demanda.

Los parques solares vuelven a proporcionar el alivio diurno

La generación fotovoltaica continúa ofreciendo una recuperación parcial durante las horas centrales del día.

Los parques solares produjeron el domingo aproximadamente:

4.327 MWh

y alcanzaron una potencia máxima conjunta de:

673 MW.

El problema es que esa generación disminuye al caer el sol, precisamente antes del período de máxima demanda residencial.

Sin capacidad suficiente de almacenamiento y con numerosas termoeléctricas fuera de servicio, la generación térmica vuelve a convertirse en el componente fundamental durante la noche.

Una central marcada por las averías durante 2026

La Antonio Guiteras ha protagonizado numerosas salidas durante este año.

Sus problemas se han concentrado especialmente en la caldera y el economizador, una compleja estructura de tuberías sometida a décadas de operación.

Durante reparaciones anteriores se han detectado múltiples soldaduras y conductos vulnerables.

La central lleva décadas de explotación y necesita intervenciones periódicas para mantener su capacidad de generación.

En julio llegó a durar apenas 26 minutos

La desconexión de este domingo tampoco representa el regreso más breve registrado por Guiteras durante la crisis de 2026.

En julio, la planta llegó a permanecer conectada al SEN solo 26 minutos antes de volver a salir por una avería.

Los episodios reflejan un problema recurrente: incluso después de reparaciones prolongadas, nuevos fallos pueden aparecer durante el proceso de arranque o pocas horas después de alcanzar carga.

De 150 MW al apagado en cuestión de horas

La secuencia de las últimas horas resume la fragilidad del sistema.

Domingo 6:58 a.m.: Guiteras sincroniza.

Comienza aportando aproximadamente 150 MW.

Durante el día: aumenta progresivamente su carga.

Domingo 11:05 p.m.: vuelve a salir del SEN.

Lunes: aparece nuevamente en el listado de centrales averiadas.

El nuevo problema deja al sistema sin uno de sus mayores bloques de generación precisamente cuando la UNE pronostica un déficit cercano a los 2.000 MW.

El SEN vuelve a perder su principal bloque unitario

La salida de Guiteras elimina uno de los pocos alivios significativos que esperaba recibir el sistema eléctrico cubano.

La planta había necesitado días de trabajos, pruebas hidráulicas y reparaciones para volver a generar.

Su permanencia en línea terminó siendo de apenas unas horas.

Ahora, mientras técnicos intentan resolver el nuevo salidero, Cuba enfrenta este lunes una disponibilidad prevista de apenas 1.160 MW frente a una demanda máxima de 3.130 MW.

El resultado oficial anticipado por la propia Unión Eléctrica es contundente:

hasta 2.000 MW de afectación durante el horario pico y otra jornada de prolongados apagones en la isla.