EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

La Administración Trump incluyó a Annalie Lilliam Rueda Cardero en la Lista de Nacionales Especialmente Designados de OFAC. La medida ocurre en una nueva ronda de sanciones contra entidades vinculadas a GAESA y contra personas del entorno del poder cubano.

Estados Unidos incluyó a Annalie Lilliam Rueda Cardero , esposa de Alejandro Castro Espín , en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC .

La designación fue publicada este martes 23 de junio de 2026 en la actualización oficial de OFAC, donde Rueda Cardero aparece bajo el programa CUBA-EO14404 y vinculada a Alejandro Castro Espín , hijo de Raúl Castro y figura del aparato de seguridad del régimen cubano.

La medida no llega de forma aislada. Forma parte de una nueva ofensiva de Washington contra estructuras económicas y familiares asociadas al poder cubano, especialmente contra el entramado de GAESA , el conglomerado empresarial controlado por los militares.

En la misma actualización fueron incluidas entidades como Almacenes Universales S.A. , Banco Financiero Internacional S.A. , Empresa Siderúrgica José Martí —Antillana de Acero— , GeoMinera S.A. y RAFIN S.A. , todas incorporadas a la lista de sancionados bajo la misma autoridad ejecutiva aplicada a Cuba.

OFAC identificó a Rueda Cardero como una persona vinculada a Alejandro Castro Espín. La base legal utilizada es la Orden Ejecutiva 14404 , firmada el 1 de mayo de 2026, que autoriza sanciones contra personas relacionadas con el aparato de represión en Cuba, sectores estratégicos de la economía cubana y familiares adultos de personas designadas.

Esa orden permite bloquear bienes e intereses en bienes de personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. También prohíbe transacciones con los sancionados, salvo autorización específica.

El foco sobre la familia política de Alejandro Castro Espín

La designación ocurre después de investigaciones periodísticas que pusieron el foco sobre la familia política de Alejandro Castro Espín en el sur de Florida.

Reportes de CubaNet, citando una investigación de Martí Noticias, señalaron que Ana Adis Cardero Pacheco, madre de Annalie y suegra de Castro Espín, reside en Hialeah y viaja con frecuencia a Cuba. También indicaron que Meurys Yisell Rueda Cardero, hermana de Annalie, vive en el sur de Florida y figura vinculada a una empresa registrada en ese estado.

Díaz-Balart pidió revisar estatus migratorios

Tras esas revelaciones, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart pidió revisar el estatus migratorio de familiares de Alejandro Castro Espín en Estados Unidos.

Según CubaNet, el legislador solicitó determinar si la admisión y los beneficios migratorios concedidos a esas personas cumplieron con la legislación estadounidense, y pidió que fueran revocados si se comprobara alguna infracción.

Qué implica estar en la lista SDN de OFAC

Entrar en la lista SDN implica que todos los bienes e intereses en bienes de la persona sancionada que estén en territorio estadounidense o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados.

Además, ciudadanos, empresas e instituciones de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con la persona sancionada, salvo que exista una licencia o autorización específica de OFAC. La propia agencia explica que los SDN son personas o entidades cuyos activos quedan bloqueados y con quienes las personas estadounidenses generalmente no pueden hacer negocios.

El mensaje de Washington al entorno de los Castro

La sanción contra Annalie Rueda Cardero amplía el alcance de la presión estadounidense: ya no apunta únicamente a funcionarios, empresas estatales o militares, sino también a familiares adultos vinculados al círculo de poder.

Para la Administración Trump, el objetivo es cerrar espacios financieros y legales a quienes considera beneficiarios o integrantes del entorno del régimen cubano.

La medida también envía una advertencia a bancos, empresas y terceros que mantengan vínculos con personas o entidades sancionadas: cualquier operación puede quedar bajo escrutinio de Washington.

GAESA vuelve al centro de la ofensiva

El secretario de Estado Marco Rubio vinculó la nueva ronda de sanciones con la red económica de GAESA, a la que acusó de desviar recursos del pueblo cubano para favorecer a la élite del régimen y sostener estructuras de represión, espionaje y control político.

La inclusión de Annalie Rueda Cardero en esa misma ofensiva refuerza una línea política clara: Washington busca golpear tanto las fuentes de ingresos del régimen como el entorno familiar y financiero de la cúpula castrista.