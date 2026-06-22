George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

El desarrollador inmobiliario del sur de Florida fue absuelto de todos los cargos por el accidente náutico ocurrido en 2022 cerca de Boca Chita Key. La fiscalía sostuvo que actuó con imprudencia; la defensa afirmó que se trató de una tragedia, no de un crimen.

Un jurado declaró no culpable a George Pino , desarrollador inmobiliario del sur de Florida, de los cargos de homicidio involuntario en segundo grado y homicidio con embarcación por el accidente náutico ocurrido en septiembre de 2022 cerca de Boca Chita Key , en Biscayne Bay.

El caso estaba relacionado con el choque de una embarcación que causó la muerte de Lucy Fernández , de 17 años, y dejó a Katy Puig con lesiones permanentes. Tras deliberar, el jurado absolvió a Pino de ambos cargos.

El choque ocurrió el 4 de septiembre de 2022 , durante una salida en bote organizada como parte de una celebración familiar. Según reportes del caso, la embarcación impactó contra una baliza de canal cerca de Boca Chita Key, lo que provocó que los ocupantes fueran lanzados al agua.

CBS Miami informó que en el bote viajaban 14 personas, que 11 resultaron heridas y que seis fueron trasladadas a un hospital. Lucy Fernández murió posteriormente por las lesiones sufridas en el accidente, mientras Katy Puig quedó con secuelas permanentes.

Dos semanas de testimonios y una embarcación clave

Durante el juicio, que se extendió por dos semanas, el jurado escuchó a más de 20 testigos, entre ellos el padre de Lucy Fernández y Cecilia Pino, esposa del acusado. Los integrantes del jurado también tuvieron la oportunidad de observar directamente la embarcación dañada en el accidente.

El proceso fue seguido de cerca en Miami-Dade por la carga emocional del caso y por el perfil público de Pino, además del impacto que tuvo la muerte de una adolescente y las lesiones sufridas por otra joven.

Fiscalía y defensa chocaron por una pregunta central

Durante los alegatos finales, la fiscalía sostuvo que Pino actuó de forma imprudente al conducir la embarcación y estrellarla contra una baliza de canal durante el fin de semana del Día del Trabajo de 2022.

La defensa, en cambio, insistió en que el hecho fue un accidente. Sus abogados argumentaron que el choque no alcanzaba el estándar necesario para ser considerado una conducta criminal y que no existía prueba suficiente para condenarlo por homicidio involuntario o por homicidio con embarcación.

El debate sobre alcohol, velocidad y responsabilidad

Uno de los puntos más debatidos del caso fue el comportamiento de Pino antes y después del choque. CBS Miami reportó que Pino no fue sometido a una prueba de sobriedad después del accidente y que investigadores encontraron posteriormente decenas de envases de alcohol vacíos en la embarcación.

La fiscalía utilizó esos elementos para reforzar su teoría de imprudencia. La defensa, sin embargo, sostuvo que Pino no estaba impedido para conducir y que el accidente se produjo en medio de una situación inesperada durante la navegación.

Un veredicto que no borra la tragedia

El fallo de no culpabilidad cierra el capítulo penal contra George Pino por los cargos más graves relacionados con el accidente. Sin embargo, la decisión del jurado no elimina el impacto de una tragedia que marcó a dos familias y provocó un amplio debate sobre seguridad náutica, responsabilidad de los adultos y conducción de embarcaciones con menores a bordo.

Para la fiscalía, el caso era una cuestión de imprudencia criminal. Para la defensa, una tragedia devastadora no necesariamente equivale a un delito. El jurado terminó aceptando esa segunda lectura y absolvió a Pino de todos los cargos.