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México quiere retomar pronto el envío de petróleo a Cuba a través de empresas privadas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México quiere reiniciar pronto el envío de petróleo a Cuba, pero no a través de compañías estatales sino de manera comercial y con empresas privadas, dijo el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina diaria.

ARCHIVO – Un hombre pasa junto a una gasolinera que se ha quedado sin combustible, situada cerca de la embajada de Estados Unidos, que se divisa al fondo, el 7 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba. (Foto AP/Ramón Espinosa, archivo)
ARCHIVO – Un hombre pasa junto a una gasolinera que se ha quedado sin combustible, situada cerca de la embajada de Estados Unidos, que se divisa al fondo, el 7 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba. (Foto AP/Ramón Espinosa, archivo) AP

Después del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, el gobierno de Sheinbaum se convirtió en un proveedor clave de combustible a la isla, a la que llegaba petróleo a través de la estatal Petróleos Mexicanos.

Pero los envíos, que ya se habían reducido, se suspendieron por completo ese mismo mes cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que mandara combustible a Cuba, lo que agravó la crisis energética que venía sufriendo la isla. Asimismo Estados Unidos intensificó la presión política contra el gobierno cubano e hizo públicas acusaciones judiciales contra el expresidente Raúl Castro.

Ahora, Sheinbaum quiere aprovechar las nuevas leyes de apertura económica aprobadas por La Habana para retomar el abastecimiento aprovechando empresarios mexicanos que están en la isla.

“El mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba”, indicó sin más detalles. “Esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial”, agregó sin precisar cuándo podría hacerse realidad. En paralelo, añadió, México seguiría mandando ayuda humanitaria.

Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita y depende de las importaciones para sostener su deteriorada red eléctrica, pero este año solo ha llegado petróleo de Rusia.

El bloqueo energético estadounidense ha deteriorado profundamente la situación económica de los cubanos con apagones cada vez más graves, recortes al sistema estatal de racionamiento de alimentos y escasez de agua y medicinas.

FUENTE: AP

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