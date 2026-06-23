Audio inédito sacude el caso El Taiger: qué dijo la ex de Damián Valdés Galloso ante policía de Miami: claves.

Las autoridades de Miami hicieron público el interrogatorio a Ana María Pérez, expareja de Damián Valdés Galloso, el hombre acusado de asesinar al músico cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido como El Taiger. La declaración vuelve a poner bajo la lupa las horas posteriores al crimen ocurrido en Hialeah.

Un nuevo material judicial volvió a sacudir el caso por la muerte de El Taiger . Las autoridades de Miami difundieron el interrogatorio policial realizado a Ana María Pérez , expareja de Damián Valdés Galloso , acusado por el asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar . N+ Univision 23 Miami informó que obtuvo el audio del interrogatorio, de casi una hora de duración, hasta ahora no divulgado públicamente.

Embed - Alexis Boentes on Instagram: "Nuevos detalles en el caso El Taiger: lo que le dijo a la policía, durante un primer interrogatorio, una de las dos mujeres que aparecen en el video de vigilancia, grabado la madrugada del crimen."

La entrevista fue realizada en la madrugada del 5 de octubre de 2024 , dos días después de que El Taiger recibiera un disparo en la cabeza en una vivienda de Hialeah. Según el reporte, por primera vez se escucha la voz de Pérez respondiendo preguntas sobre su llegada a la casa vinculada al crimen.

En la grabación, Ana María Pérez negó haber presenciado el ataque y aseguró que no podía afirmar si Damián Valdés Galloso fue o no el autor del disparo. Su frase más relevante fue directa: “Yo no lo vi” .

La mujer también sostuvo que no sabía lo que había ocurrido esa madrugada y que, según su versión, al llegar a la vivienda no observó señales evidentes de violencia.

El interrogatorio es importante porque Pérez fue una de las mujeres captadas por cámaras de vigilancia llegando a la casa de Hialeah después del momento en que, según la investigación, El Taiger fue baleado.

El detective la presionó por la escena del crimen

Durante la declaración, el detective interrogó a Pérez sobre lo que supuestamente debió haber visto al llegar a la vivienda, incluida la posibilidad de sangre en el portal o la presencia del cuerpo.

Pérez negó esa versión y reiteró que cuando llegó a la casa no vio sangre ni encontró a Damián Valdés Galloso en el lugar.

Su testimonio podría convertirse en una pieza relevante para la Fiscalía y la defensa, especialmente por la cronología de los movimientos en la vivienda y por la presencia de varias personas en las horas posteriores al disparo.

Por qué Ana María Pérez fue a la casa esa madrugada

Según la versión incluida en el interrogatorio, Ana María Pérez dijo que fue a la vivienda alrededor de las cinco de la madrugada después de recibir una llamada de Solayne de la Caridad García Valdés, otra mujer relacionada con el caso.

Pérez explicó que Solayne le pidió que fuera a recogerla tras una supuesta discusión con Valdés Galloso.

N+ Univision reportó que Ana María Pérez fue observada llegando a la vivienda de Hialeah a las 4:56 de la madrugada, y que Solayne también había sido interrogada por las autoridades como parte de la investigación.

La llamada de Damián Valdés Galloso tras el crimen

Otro punto sensible del audio es la llamada que Pérez dijo haber recibido posteriormente de Damián Valdés Galloso.

De acuerdo con su declaración, ella se enteró de lo ocurrido por las noticias y luego habló con él por teléfono. En ese momento, afirmó haberle reclamado por lo que estaba circulando públicamente.

La frase atribuida a Pérez resume el impacto de ese momento: “¿Qué tú hiciste?”.

El estado judicial del caso El Taiger

Damián Valdés Galloso permanece detenido en Miami-Dade. Inicialmente fue extraditado a Miami y fichado por cargos de asesinato en segundo grado, manipulación de evidencia y posesión de arma de fuego por parte de un delincuente convicto, según informó el condado de Miami-Dade en noviembre de 2024.

Posteriormente, el caso escaló: medios locales reportaron que Valdés Galloso pasó a enfrentar un cargo de asesinato en primer grado tras una acusación formal del gran jurado. CBS Miami informó que anteriormente enfrentaba un cargo de asesinato en segundo grado y que la defensa había presentado una declaración de no culpabilidad.

Fiscalía no pedirá pena de muerte

La Fiscalía estatal descartó solicitar la pena de muerte contra Damián Valdés Galloso. Telemundo 51 informó que, si es declarado culpable de asesinato en primer grado, enfrentaría cadena perpetua obligatoria.

Además del cargo de asesinato en primer grado, Valdés Galloso enfrenta acusaciones por manipulación de evidencia física y posesión de arma de fuego por parte de un delincuente, según reportes judiciales citados por medios locales.

El Taiger murió siete días después del disparo

El Taiger fue hallado herido dentro de una camioneta cerca del Jackson Memorial Hospital, en Miami, después de haber recibido un disparo en la cabeza. Fue trasladado al hospital en estado crítico y murió el 10 de octubre de 2024, siete días después del ataque. Tenía 37 años.

La muerte del artista provocó una ola de dolor entre sus seguidores, especialmente dentro de la comunidad cubana en Miami y en la isla, donde su música lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del reparto y la música urbana cubana.

Un audio que puede cambiar la lectura del caso

La difusión del interrogatorio de Ana María Pérez agrega nuevas preguntas a una investigación que ya estaba rodeada de tensión pública.

Su declaración no acusa directamente a Damián Valdés Galloso, pero tampoco despeja todas las dudas sobre lo ocurrido en la casa de Hialeah durante los minutos posteriores al disparo.

Ahora, el foco vuelve a estar en la cronología: quién estaba en la vivienda, quién llegó después, qué vio cada persona y qué ocurrió antes de que El Taiger fuera encontrado herido dentro de una camioneta.

El caso sigue abierto en los tribunales y el nuevo audio podría convertirse en una pieza clave para entender una de las muertes más impactantes de la música urbana cubana reciente.