Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este lunes sin retrocesos importantes tras una semana de subidas históricas. El euro se mantiene en la barrera de los 800 CUP y el dólar continúa cerca del umbral psicológico de los 700 CUP.

El mercado informal de divisas en Cuba inició este lunes 22 de junio de 2026 sin cambios relevantes frente al cierre del domingo. Según el reporte de la mañana, el dólar estadounidense se vende en 695 pesos cubanos , mientras el euro alcanza los 800 CUP , dos cifras récord para el mercado paralelo de la isla.

La Moneda Libremente Convertible , conocida como MLC , fue reportada en la mañana en 510 CUP . Sin embargo, la cotización en tiempo real de elTOQUE durante la tarde ubicaba el MLC cerca de 505.41 CUP , lo que confirma una ligera variación intradía dentro de un mercado altamente volátil.

Un vendedor ambulante de helados muestra sus pesos cubanos, en La Habana, Cuba, el 20 de abril de 2024. Cada vez más cubanos tienen que lidiar con la escasez de dinero en efectivo en el país. Convertir esos pesos cubanos a otra moneda supone otro desafío debido a las varias y altamente fluctuantes tasas de intercambio en la isla. (AP Foto/Ariel Ley)

De acuerdo con las tasas de referencia del mercado informal cubano, la cotización se mueve este lunes en estos niveles:

Euro: 800 CUP

MLC: entre 505 y 510 CUP, según la hora de consulta

elTOQUE, que monitorea ofertas de compra y venta en grupos de redes sociales, explica que sus valores se calculan en tiempo real y funcionan como una referencia del mercado informal de divisas en Cuba.

pesos cubanos.png

Rangos de venta: el mercado se mueve con fuertes diferencias

Aunque las tasas de referencia muestran estabilidad, las ofertas individuales siguen reflejando una amplia dispersión entre compradores y vendedores.

Los rangos reportados este lunes son:

Euro: entre 720 y 864 CUP

Dólar: entre 615 y 760 CUP

MLC: entre 430 y 570 CUP

Esa diferencia confirma la fragmentación del mercado informal cubano, donde el precio final depende de la urgencia de quien vende, la disponibilidad de efectivo, el tipo de operación y la zona del país donde se concrete la transacción.

Junio marca una escalada brutal contra el peso cubano

La aparente estabilidad de este lunes no borra la magnitud de la subida acumulada durante junio.

El dólar comenzó el mes en 585 CUP y en apenas 21 días llegó a 695 CUP, una subida de 110 pesos, equivalente a más del 18%. El euro pasó de 645 CUP a 800 CUP, un salto de 155 pesos, superior al 23%.

La velocidad de la depreciación del peso cubano superó incluso las previsiones iniciales del Observatorio de Monedas y Finanzas de elTOQUE, que había estimado para junio un techo de 650 CUP por dólar, una barrera que fue rebasada el 12 de junio.

La brecha con la tasa oficial se agranda

La distancia entre el mercado informal y la tasa oficial sigue ampliándose. Mientras el dólar se cotiza en 695 CUP en el mercado paralelo, el Banco Central de Cuba fija la tasa oficial en 565 CUP. En el caso del euro, el mercado informal lo coloca en 800 CUP, frente a una tasa oficial de 647.77 CUP.

Eso deja una diferencia aproximada de 130 CUP por dólar y más de 152 CUP por euro, una brecha que refuerza el peso del mercado informal como referencia real para buena parte de los cubanos.

Las reformas económicas no frenan la presión cambiaria

La escalada ocurre pocos días después de que el gobierno cubano presentara un paquete de 176 medidas económicas, entre ellas banca privada, casas de cambio privadas, subastas de divisas, mayor apertura a la inversión extranjera y nuevos mecanismos para el sector no estatal.

Sin embargo, el mercado informal no reaccionó con alivio. Por el contrario, el dólar y el euro siguieron al alza, lo que refleja falta de confianza en la capacidad inmediata de las reformas para resolver la escasez de divisas, la inflación y la pérdida de valor del peso cubano.

Equivalencias del dólar a pesos cubanos

Con la tasa de 695 CUP por dólar, las equivalencias quedan así:

1 USD: 695 CUP

5 USD: 3,475 CUP

10 USD: 6,950 CUP

20 USD: 13,900 CUP

50 USD: 34,750 CUP

100 USD: 69,500 CUP

Equivalencias del euro a pesos cubanos

Con la tasa de 800 CUP por euro, las equivalencias son:

1 EUR: 800 CUP

5 EUR: 4,000 CUP

10 EUR: 8,000 CUP

20 EUR: 16,000 CUP

50 EUR: 40,000 CUP

100 EUR: 80,000 CUP

El peso cubano sigue perdiendo terreno

El comportamiento de las divisas confirma el deterioro del poder adquisitivo en Cuba. Cada nueva subida del dólar y del euro encarece productos importados, alimentos, medicamentos, recargas, servicios privados y operaciones que dependen directa o indirectamente de moneda extranjera.

El mercado informal se ha convertido en el termómetro más sensible de la crisis: cuando suben el dólar y el euro, también aumentan la incertidumbre, los precios internos y la presión sobre los hogares cubanos.