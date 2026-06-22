Ana María defiende a El Micha y denuncia acoso por sus viajes a Cuba: "Nadie sabe lo que está sufriendo", dice

Ana María Daniel volvió a salir públicamente en defensa del reguetonero cubano El Micha y denunció el acoso que, según ella, ha recibido el artista por sus viajes a Cuba y sus decisiones personales. También destacó a El Chacal como el único colega que lo defendió de manera pública.

Ana María Daniel, pareja y madre de los hijos de El Micha , volvió a defender públicamente al reguetonero cubano en un video difundido en Instagram, donde denunció el “bullying” y el acoso que, según ella, ha sufrido el artista en los últimos meses. En la grabación, aseguró que durante 14 años nunca lo vio actuar en contra de su postura ideológica, pese a las críticas que ha recibido por sus viajes a Cuba.

La frase más comentada del video fue su advertencia sobre el estado emocional del cantante. Ana María dijo que muchos lo atacan sin conocer lo que atraviesa física y mentalmente. Su declaración reavivó el debate en redes sociales sobre la presión pública que enfrentan los artistas cubanos cuando viajan a la isla o deciden mantener vínculos personales y profesionales con Cuba.

El mensaje de Ana María apuntó directamente contra quienes han convertido a El Micha en blanco de críticas, burlas y canciones de ataque dentro del ambiente del reguetón cubano en el exilio.

Sin mencionar a todos los implicados por nombre, cuestionó que otros artistas hayan usado la polémica para lanzar temas o indirectas contra el cantante. A su juicio, la situación ha pasado de la crítica pública al acoso personal.

El Chacal, el único defensor público de El Micha, según Ana María

En el mismo video, Ana María Daniel destacó el papel de Alexander Delgado, conocido artísticamente como El Chacal, a quien señaló como el único artista que salió a defender públicamente a El Micha.

Según su versión, ese gesto marcó una diferencia frente al silencio de otros colegas. “Alexander fue la única persona que públicamente defendió al Micha”, dijo Ana María, dejando claro que le guarda respeto por haber tomado postura en medio de la controversia.

La separación, la frase “Suerte en Cuba” y una historia que sigue abierta

El nuevo pronunciamiento ocurre después de una etapa marcada por tensiones familiares y mediáticas. En septiembre de 2025, Ana María Daniel confirmó su separación de El Micha tras 13 años de relación y dos hijos en común. En aquel mensaje, una frase llamó especialmente la atención: “Suerte en Cuba”, interpretada por muchos como una alusión directa al regreso del artista a la isla.

Desde entonces, la relación entre ambos ha sido seguida de cerca por sus seguidores. En febrero de 2026, medios del entretenimiento cubano reportaron rumores de una posible reconciliación después de que El Micha reapareciera en Miami y publicara imágenes que algunos identificaron con su antigua casa familiar. Hasta ese momento, ninguno de los dos había confirmado una reconciliación sentimental.

El Micha y la presión por sus viajes a Cuba

El Micha ha estado en el centro de la polémica por sus viajes y presentaciones en Cuba. Sectores del exilio lo han criticado por regresar a la isla, mientras otros seguidores defienden su derecho a visitar su país y mantener vínculos familiares, personales o profesionales.

El propio artista habló en mayo de 2026 sobre su pérdida de peso y dijo que había sido diagnosticado con prediabetes, vinculando su situación al estrés acumulado por ataques en redes y presiones dentro de la industria musical.

Una defensa que reabre el debate sobre artistas cubanos y política

La defensa de Ana María no solo toca el plano personal. También vuelve a poner sobre la mesa una discusión frecuente en la comunidad cubana: hasta dónde debe llegar el escrutinio público contra artistas que viajan a Cuba, actúan en la isla o mantienen relaciones con familiares y seguidores dentro del país.

Para sus críticos, El Micha debe responder por sus decisiones públicas. Para Ana María, la presión ha cruzado un límite y se ha convertido en un ataque que afecta su salud y estabilidad emocional.

El video cerró con una frase que muchos interpretaron como una advertencia de que aún quedan detalles por contar: “Tal vez yo quiero hablar”.