EEUU pausa aranceles a la mayoría de países por 90 días; los aumenta para China

El presidente Donald Trump habla en la cena del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) en el Museo Nacional de la Construcción en Washington, el martes 8 de abril de 2025. (Pool via AP)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla con reporteros fuera del Ala Este de la Casa Blanca, el miércoles 9 de abril de 2025, en Washington, con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved