TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

El presidente Donald Trump anunció el bloqueo naval del estrecho de Ormuz , una de las rutas más estratégicas del planeta, tras el colapso de las negociaciones en Islamabad.

En una serie de mensajes en Truth Social, el mandatario ordenó a la Marina estadounidense interceptar cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho , especialmente aquellos que hayan pagado peaje a Irán.

“ Ninguno de los que pague un peaje ilegal tendrá libre paso ”, advirtió Trump, quien calificó las acciones iraníes como “extorsión mundial”.

Trump fue aún más contundente al advertir que cualquier ataque iraní contra buques estadounidenses o civiles tendrá consecuencias devastadoras .

Además, confirmó que EE.UU. iniciará operaciones para destruir las minas colocadas por Irán en el estrecho , elevando el riesgo de un enfrentamiento militar directo.

El presidente justificó la decisión tras el fracaso de las conversaciones nucleares:

“Irán no está dispuesto a abandonar sus ambiciones nucleares”, afirmó, señalando que ese fue el punto clave que hizo colapsar el diálogo.

Un punto crítico para el mundo

El estrecho de Ormuz es una arteria clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier bloqueo en una amenaza directa para la economía global.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2043145677404790834?s=20&partner=&hide_thread=false Vice President JD Vance gives an update in Pakistan:



"The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon." pic.twitter.com/il4THN5DwV — The White House (@WhiteHouse) April 12, 2026

Preparativos militares en marcha

Reportes indican que Estados Unidos ya tiene desplegados activos navales de alto nivel en la región, incluyendo portaaviones, lo que le permitiría ejecutar el bloqueo de inmediato si la situación escala.