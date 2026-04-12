americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

Trump ordena bloquear el estrecho de Ormuz tras fracaso de negociaciones con Irán. EE.UU. interceptará buques y escalan tensiones

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Ormuz

Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de confrontación directa con Irán.

El presidente Donald Trump anunció el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas del planeta, tras el colapso de las negociaciones en Islamabad.

En una serie de mensajes en Truth Social, el mandatario ordenó a la Marina estadounidense interceptar cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho, especialmente aquellos que hayan pagado peaje a Irán.

Ninguno de los que pague un peaje ilegal tendrá libre paso”, advirtió Trump, quien calificó las acciones iraníes como “extorsión mundial”.

Screenshot 2026-04-12 at 12.04.19PM

Amenaza directa y escalada militar

Trump fue aún más contundente al advertir que cualquier ataque iraní contra buques estadounidenses o civiles tendrá consecuencias devastadoras.

Además, confirmó que EE.UU. iniciará operaciones para destruir las minas colocadas por Irán en el estrecho, elevando el riesgo de un enfrentamiento militar directo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidReport2025/status/2043313602422018502?s=20&partner=&hide_thread=false

El detonante: el programa nuclear

El presidente justificó la decisión tras el fracaso de las conversaciones nucleares:

Irán no está dispuesto a abandonar sus ambiciones nucleares”, afirmó, señalando que ese fue el punto clave que hizo colapsar el diálogo.

Un punto crítico para el mundo

El estrecho de Ormuz es una arteria clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier bloqueo en una amenaza directa para la economía global.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2043145677404790834?s=20&partner=&hide_thread=false

Preparativos militares en marcha

Reportes indican que Estados Unidos ya tiene desplegados activos navales de alto nivel en la región, incluyendo portaaviones, lo que le permitiría ejecutar el bloqueo de inmediato si la situación escala.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El entonces expresidente Donald Trump en un tribunal de Nueva York el 28 de mayo del 2024. (AP Foto/Julia Nikhinson, Pool)

Trump declara victoria pase lo que pase, y la guerra con Irán es el último ejemplo

Trump ordena a la Marina de EEUU interceptar barcos que pagaron peaje a Irán en Ormuz

MIAMI (AP) — Trump ordena a la Marina de EEUU interceptar barcos que pagaron peaje a Irán en Ormuz.

Trump dice que "con efecto inmediato" EEUU bloqueará barcos en el estrecho de Ormuz

MIAMI (AP) — Trump dice que "con efecto inmediato" EEUU bloqueará barcos en el estrecho de Ormuz.

Trump dice que el bloqueo de EEUU al estrecho de Ormuz será "todo o nada" hasta que Irán ceda

WASHINGTON (AP) — Trump dice que el bloqueo de EEUU al estrecho de Ormuz será "todo o nada" hasta que Irán ceda.

Destacados del día

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter