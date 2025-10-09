americateve

EEUU

EEUU enviará unos 200 soldados a Israel para apoyar y supervisar el acuerdo de alto el fuego en Gaza

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte de un equipo que incluye a otras naciones, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado, manifestaron el jueves funcionarios estadounidenses.

Palestinos desplazados observan cómo se eleva el humo por los ataques del ejército israelí mientras se reúnen en la carretera costera cerca de Wadi Gaza, en el centro de la Franja de Gaza, el jueves 9 de octubre de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)
Palestinos desplazados observan cómo se eleva el humo por los ataques del ejército israelí mientras se reúnen en la carretera costera cerca de Wadi Gaza, en el centro de la Franja de Gaza, el jueves 9 de octubre de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles cuya divulgación no estaba autorizada, dijeron que el Comando Central de Estados Unidos va a establecer un "centro de coordinación civil-militar" en Israel que ayudará a facilitar el flujo de ayuda humanitaria, así como asistencia logística y de seguridad en el territorio palestino.

Las declaraciones proporcionan algunos de los primeros detalles sobre cómo se monitorearía el acuerdo de alto el fuego y cómo el ejército de Estados Unidos tendría un papel en esa labor. Después de que Israel y Hamás lograron un acuerdo esta semana sobre la primera fase de un plan propuesto por Estados Unidos para detener los combates, quedan una serie de preguntas sobre los próximos pasos, incluyendo si Hamás depondrá las armas, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y un futuro gobierno en el territorio palestino.

Uno de los funcionarios dijo que el nuevo equipo ayudaría a monitorear la implementación del acuerdo de alto el fuego y la transición a un gobierno civil en Gaza.

El centro de coordinación estará compuesto por alrededor de 200 militares estadounidenses que tienen experiencia en transporte, planificación, seguridad, logística e ingeniería, señaló el funcionario, quien destacó que no se enviarán tropas estadounidenses a Gaza.

Un segundo funcionario dijo que las tropas provendrían del Comando Central de Estados Unidos, así como de otras partes del mundo. Ese funcionario agregó que las tropas ya han comenzado a llegar y continuarán viajando a la región durante el fin de semana para comenzar la planificación y el establecimiento del centro. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

