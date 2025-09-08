americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mundial de Futbol

¿Quiénes se han clasificado a la Copa Mundial de 2026?

La Copa del Mundo de 2026 contará con una cifra récord de 48 equipos.

El volante colombiano James Rodríguez y compañeros celebran la victoria 3-0 ante Bolivia que aseguró la clasificación a la Copa Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre de 2025, en Barranquilla. (AP Foto/Fernando Vergara)
El volante colombiano James Rodríguez y compañeros celebran la victoria 3-0 ante Bolivia que aseguró la clasificación a la Copa Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre de 2025, en Barranquilla. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Túnez se clasificó por tercer Mundial seguido al vencer el lunes 1-0 a Guinea Ecuatorial gracias a un gol en los descuentos. Túnez lidera el Grupo H de África con una diferencia de 10 puntos sobre Nigeria y aún no ha permitido goles.

El torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026 y la final se llevará a cabo el 19 de julio. Los tres países anfitriones tienen su presencia asegurada.

Cuarenta y tres equipos obtienen sus boletos mediante eliminatorias en sus continentes. Otros dos asegurarán sus plazas en los repechajes intercontinentales que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026.

Asia tendrá ocho plazas directas y aspira a otra en el repechaje intercontinental.

África tiene nueve plazas directas más una disponible en el repechaje intercontinental.

La CONCACAF — Norte y Centroamérica, junto con el Caribe, obtiene tres plazas directas y otras dos posibles en los repechajes intercontinentales.

Sudamérica cuenta con seis plazas directas y enviará otro equipo a los repechajes intercontinentales.

Oceanía, por primera vez, recibió un lugar garantizado en la Copa del Mundo, y Nueva Zelanda aseguró ese derecho en marzo. Nueva Caledonia podría sumarse, participando en los repechajes intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo.

Naciones anfitrionas: Estados Unidos, México, Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la CONCACAF.

Sudamérica: Argentina (se clasificó el 25 de marzo), Brasil (10 de junio), Ecuador (10 de junio), Uruguay (4 de septiembre), Colombia (4 de septiembre), Paraguay (4 de septiembre).

África: Marruecos (5 de septiembre), Túnez (8 de septiembre.

Asia: Australia (se clasificó el 10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania (5 de junio), Corea del Sur (5 de junio), Uzbekistán (5 de junio).

Oceanía: Nueva Zelanda (24 de marzo)

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los jugadores de la selección de Uruguay, festejan la victoria sobre Perú en las eliminatorias mundialistas, el jueves 4 de septiembre de 2025 (AP Foto/Matilde Campodonico)

Uruguay, Colombia y Paraguay adentro; Venezuela todavía sueña con su primer Mundial

Destacados del día

Afroamericano mata brutalmente a una joven refugiada ucraniana en el metro en Carolina del Norte

Afroamericano mata brutalmente a una joven refugiada ucraniana en el metro en Carolina del Norte

Una mujer reacciona frente a un edificio alcanzado por un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 7 de septiembre del 2025. (AP foto/Evgeniy Maloletka)

Mayor ataque ruso contra Ucrania desde inicio de guerra deja 4 muertos y daños a sede del Gabinete

Anuncio de vacunas afuera de una farmacia en Miami, el jueves 4 de septiembre de 2025. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El plan de Florida para eliminar obligatoriedad en vacunas entrará en vigor hasta dentro de 90 días

Personal del servicio israelí de rescate y recuperación Zaka lleva el cuerpo de una víctima en el lugar de un tiroteo que dejó varios muertos y heridos en Jerusalén, el lunes 8 de septiembre de 2025. (AP Foto/Mahmoud Illean)

Palestinos armados matan a 6 personas en ataque en una parada de autobús de Jerusalén

Desmantelan red millonaria que introdujo ilegalmente a miles de cubanos en Estados Unidos

Desmantelan red millonaria que introdujo ilegalmente a miles de cubanos en Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter