Histórico: Donald Trump anuncia acuerdo entre Israel y Hamás para la primera fase del plan de paz en Gaza

Donald Trump anunció este miércoles que Israel y Hamás firmaron el acuerdo que da inicio a la primera fase del plan para la paz en Gaza , en lo que calificó como un “acontecimiento histórico y sin precedentes” para Medio Oriente.

Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense explicó que el acuerdo contempla dos medidas clave:

“Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América”, declaró Trump.

Gente corre para cubrirse durante un ataque israelí a un edificio alto en Ciudad de Gaza, el viernes 5 de septiembre de 25, después de una advertencia del ejército israelí. (AP Foto/Yousef Al Zanoun)

El retiro gradual de las tropas israelíes hasta una línea acordada con las partes involucradas.

La liberación de todos los rehenes en los próximos días.

El mandatario agradeció la mediación de Catar, Egipto y Turquía , países que desempeñaron un papel decisivo en la negociación.

Según Trump, el pacto “abre un nuevo capítulo en la historia del Medio Oriente” y marca el inicio de una etapa de “paz fuerte, duradera y eterna” .

Trump prepara viaje a Medio Oriente tras su revisión médica

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente planea viajar próximamente a Medio Oriente para reunirse con líderes regionales y participar en ceremonias vinculadas al acuerdo.

Antes de su partida, Trump acudirá este viernes al Centro Médico Militar Walter Reed, donde realizará su revisión médica anual y sostendrá un encuentro con tropas estadounidenses.

“El presidente Trump considera viajar a Oriente Medio poco después”, confirmó Leavitt.

Durante una mesa redonda previa, centrada en la violencia política, Trump ya había adelantado que las conversaciones con Hamás estaban “muy avanzadas” y que el acuerdo estaba a punto de concretarse, incluso mencionando la posibilidad de viajar el domingo.

Un acuerdo impulsado por Washington

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el asesor presidencial Jared Kushner lideraron las negociaciones en Egipto, representando a Washington en el proceso de mediación.

De acuerdo con Associated Press, el pacto incluye la liberación de los 20 rehenes restantes que se encuentran con vida, prevista para este fin de semana.

A la par, las fuerzas israelíes iniciarán su retiro de la mayor parte de la Franja de Gaza, cumpliendo los primeros pasos del acuerdo.

Horas después del anuncio, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X (antes Twitter) publicó un video en el que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, conversa por teléfono con Trump junto a familiares de los rehenes. En el clip, el mandatario les aseguró que todos los rehenes serían liberados antes del lunes.

Dos años de conflicto: el contexto del acuerdo

El entendimiento pone fin a dos años de violencia que comenzaron el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó una ofensiva contra Israel que dejó más de 1,000 muertos y cerca de 250 secuestrados.

En respuesta, Israel inició una ofensiva militar que ha causado decenas de miles de muertes en Gaza y una crisis humanitaria sin precedentes.

Este nuevo pacto marca un punto de inflexión histórico en la región y representa uno de los mayores logros diplomáticos de la presidencia de Donald Trump.

El acuerdo podría sentar las bases para una etapa de estabilidad y reconstrucción en Gaza, tras uno de los enfrentamientos más devastadores del siglo XXI.