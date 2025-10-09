americateve

Letitia James

Fiscal General de Nueva York, Letitia James, Acusada de Fraude Hipotecario

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada el jueves en una investigación de fraude hipotecario impulsada enérgicamente por el gobierno del presidente Donald Trump, convirtiéndose en la adversaria más reciente del mandatario en ser procesada por su Departamento de Justicia.

El expresidente estadounidense Donald Trump sujeta un artículo sobre la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, en conferencia de prensa en Nueva York el 11 de enero de 2024.. (Foto AP/Mary Altaffer)
Nueva York, 9 de octubre de 2025 – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue formalmente acusada de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera, tras una investigación liderada por el Departamento de Justicia bajo la administración del presidente Donald Trump.

Este caso se suma a la lista de acciones legales contra figuras políticas que han desafiado al presidente en el pasado.

La fiscal general estatal de Nueva York, Letitia James, en un evento público el 16 de febrero de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Bebeto Matthews, Archivo)
Investigación Federal y Antecedentes del Caso

La acusación se presentó ante un jurado investigador en Virginia, bajo la supervisión de Lindsey Halligan, asistente designada recientemente por el gobierno de Trump. Halligan, quien previamente trabajó como abogada personal del presidente, asumió la presentación del caso después de que el fiscal veterano Erik Siebert fuera retirado de la investigación.

El caso se centra en la compra de una propiedad en Norfolk, Virginia, en 2023, y surgió tras una solicitud de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), cuyo director William Pulte pidió investigar a James por posibles irregularidades en la transacción.

Contexto Político: La Confrontación con Trump

James había demandado previamente a Donald Trump y a su empresa, lo que provocó tensiones políticas significativas. La acusación actual es vista por analistas conservadores como un paso del Departamento de Justicia para garantizar la rendición de cuentas de funcionarios que han desafiado la ley o intentado usar su cargo para fines políticos.

Este proceso llega semanas después de otro caso federal controvertido, en el que el exdirector del FBI, James Comey, fue acusado de mentir al Congreso. Ambos casos muestran el compromiso del gobierno de Trump de investigar y procesar a figuras públicas involucradas en acciones ilegales o políticamente motivadas.

Reacción de Letitia James

En respuesta, James denunció los cargos como “represalia política” y aseguró que eran infundados, afirmando que el presidente Trump busca confrontar y presionar a adversarios mediante el sistema judicial. Sin embargo, expertos legales señalan que la evidencia presentada ante el jurado investigador respalda la acusación de fraude hipotecario.

