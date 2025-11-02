EEUU destina 3 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa

La asistencia será distribuida en coordinación con la Iglesia Católica para garantizar que llegue directamente a los damnificados en las provincias más afectadas del oriente cubano.

Estados Unidos anunció una ayuda humanitaria de 3 millones de dólares para los afectados por el huracán Melissa en Cuba , en coordinación con la Iglesia Católica, con el fin de asegurar una entrega directa y transparente a las zonas más afectadas.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este domingo la asignación de 3 millones de dólares en ayuda humanitaria para los cubanos afectados por el huracán Melissa , que causó graves daños en varias provincias del oriente de la isla.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (WHA) , los fondos serán distribuidos en coordinación con la Iglesia Católica , con el objetivo de que la asistencia llegue de forma directa y transparente a las comunidades más perjudicadas, sin intervención del Gobierno cubano .

“Estados Unidos está coordinando con la Iglesia Católica la distribución de tres millones de dólares en asistencia humanitaria directamente a quienes en el oriente de Cuba fueron más impactados por la devastación del huracán Melissa. Nuestras oraciones están con el valiente pueblo cubano”, indicó la WHA en su cuenta oficial en la red social X (Twitter) .

La medida refuerza el compromiso de Washington de apoyar al pueblo cubano sin intermediarios del régimen, una postura que el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró días atrás al expresar la disposición de ofrecer ayuda humanitaria “directamente al pueblo”.

El huracán Melissa, que azotó el territorio cubano el 29 de octubre, dejó un saldo de decenas de miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, cosechas y redes eléctricas en las provincias de Guantánamo, Granma, Holguín y Santiago de Cuba, donde aún permanecen comunidades incomunicadas.

Distribución transparente a través de la Iglesia Católica

La decisión de canalizar la ayuda a través de la Iglesia Católica busca garantizar la transparencia en la entrega y asegurar que los recursos lleguen a las zonas más vulnerables, evitando los canales oficiales de distribución que habitualmente controla el Estado.

Este gesto humanitario de Estados Unidos representa un nuevo capítulo en las tensas relaciones bilaterales entre Washington y La Habana, donde la cooperación en materia de desastres naturales ha estado históricamente condicionada por factores políticos.

Hasta el momento, el Gobierno de Cuba no ha emitido una reacción oficial ante el anuncio del Departamento de Estado.