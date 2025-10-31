CUBA: Detienen al presunto responsable de la muerte del niño Nelson Thiago en Artemisa

El presunto autor del crimen se habría entregado voluntariamente a las autoridades.

El caso, que ha conmocionado a toda Cuba , continúa generando indignación y exigencias de justicia.

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño Nelson Thiago García Lugones , de apenas 6 años , ha conmocionado a la comunidad de El Chumbo , en el municipio de Alquízar (Artemisa) , y ha provocado una oleada de dolor e indignación en todo el país.

El menor fue reportado como desaparecido el 20 de octubre en horas de la tarde, después de salir a jugar cerca de su vivienda. Horas más tarde, pasada la medianoche del día siguiente, su cuerpo fue encontrado dentro de un pozo profundo , sin zapatos y cubierto por maleza , oculto con una plancha de zinc .

Desde un principio, la forma en que fue hallado el cuerpo despertó sospechas de un posible asesinato y descartó la hipótesis de un accidente.

Screenshot 2025-10-31 at 11.15.13AM

El presunto asesino se entregó a la policía

En las últimas horas, el periodista José Luis Tan Estrada confirmó que el presunto responsable del crimen se entregó voluntariamente a las autoridades.

Se trataría de un hombre identificado como “Juan Carlos”, de aproximadamente 50 años, quien —según fuentes cercanas citadas por el reportero— sería el padre del amante de la madre del menor.

El hecho, ya de por sí trágico, ha tomado un rumbo aún más complejo tras los rumores de un posible encubrimiento y las dudas sobre la verdadera autoría del crimen.

Sospechas y versiones encontradas

Aunque “Juan Carlos” se encuentra bajo custodia policial, en redes sociales muchos usuarios ponen en duda que sea el verdadero responsable.

Algunos afirman que el hombre estaría asumiendo la culpa por su hijo, quien presuntamente mantenía una relación con la madre del niño.

“Para mí es el hijo el autor de tan atroz crimen… y el padre asumió”,

“Ese hombre no tiene motivos para matar a un niño, seguro está encubriendo a alguien más cercano”,

fueron algunos de los comentarios más repetidos en las redes.

Este nuevo giro ha aumentado la presión social para que las autoridades profundicen en la investigación y esclarezcan los hechos de forma completa y transparente.

Dolor, indignación y clamor por justicia

El caso ha generado un dolor colectivo en la población cubana. Cientos de personas se han volcado a las redes sociales para exigir la máxima condena para el responsable.

“Los niños no se tocan”,

“Ese monstruo merece el paredón”,

“Que pague con la máxima pena”,

se lee en los comentarios más virales.

Aunque la pena de muerte continúa vigente en la legislación cubana —aunque sin aplicarse en la práctica desde hace años—, muchas voces reclaman su reinstauración en casos de crímenes contra menores.

Debate ético y silencio oficial

La situación de la madre del pequeño también ha generado polémica y debate en redes. Mientras algunos la critican por las personas que introdujo en su entorno, otros piden respeto y empatía ante su pérdida.

Durante el intercambio digital, el periodista Tan Estrada insinuó que existen detalles sensibles que aún no pueden revelarse “por razones éticas”, lo que ha aumentado el interés público por conocer la verdad detrás del crimen.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades cubanas no han emitido un comunicado oficial sobre la detención del presunto responsable, ni han confirmado los detalles del caso.