Flor de Cuba triunfa en TikTok Shop: de llegar a EEUU con 200 dólares a vender un millón en 27 días

La influencer cubana Flor de Cuba alcanzó un millón de dólares en ventas en solo 27 días a través de TikTok Shop. Su historia de superación, desde su llegada a Estados Unidos con apenas 200 dólares y sin papeles, ha conmovido a miles de personas.

La creadora digital e influencer Flor de Cuba celebró entre lágrimas uno de los mayores logros de su vida: alcanzar un millón de dólares en ventas en menos de un mes . A través de un emotivo video publicado en TikTok, la joven cubana compartió su historia de esfuerzo, resiliencia y fe, inspirando a miles de seguidores.

“ Llegué a Estados Unidos con 200 dólares y sin papeles . Hoy acabo de vender un millón de dólares”, expresó entre sollozos. Su reacción de alegría y gratitud rápidamente se viralizó, generando miles de comentarios y mensajes de apoyo.

Flor relató que sus primeros meses en EE. UU. fueron difíciles. “ Traje pastillas para dos meses porque soy adicta , y digo soy porque no se quita. Es una enfermedad crónica. Estoy rehabilitada, pero tengo que tomar ansiolíticos y antidepresivos de por vida”, confesó con total honestidad.

Su apertura y vulnerabilidad la convirtieron en una de las voces más auténticas del panorama digital latino.

Al quedarse sin medicamentos ni seguro médico, atravesó una crisis emocional. Pero, en lugar de rendirse, decidió reinventarse.

“Me descargué ChatGPT y le pedí que me convirtiera en la vendedora latina más exitosa de TikTok”, contó Flor, entre lágrimas y orgullo. Con esa determinación, comenzó a aprender estrategias de marketing digital y ventas online, hasta lograr resultados que pocos creían posibles.

Un millón de dólares desde su teléfono

Flor explicó que todo su éxito se construyó desde su celular, sin equipos ni ayuda externa. “Lloro de felicidad, no por el dinero, sino porque eso refleja mi evolución como persona. La vida premia a quien no se rinde”, dijo emocionada.

Su mensaje resuena especialmente entre mujeres inmigrantes que enfrentan dificultades similares, convirtiéndola en un símbolo de perseverancia y empoderamiento.

Reacción de sus seguidores

El video donde celebra su logro acumula miles de reproducciones y más de 1.800 comentarios, la mayoría felicitándola por su fuerza y autenticidad.

“Eres una inspiración para todos los que soñamos en grande”, comentó una usuaria.

“Gracias a ti comencé a vender en TikTok Shop”, escribió otra.

Su nuevo propósito: ayudar a otras mujeres

Flor anunció que su próximo paso será enseñar a otras mujeres a emprender en redes sociales de forma honesta y sostenible.

“No necesitas hacer nada ilegal ni depender de nadie. Solo hay que persistir. Lo que va a pasar, sucede cuando menos lo esperas”, afirmó.

Más allá de las cifras, el caso de Flor de Cuba representa una historia de redención, trabajo duro y fe en uno mismo. Su millón de dólares simboliza no solo éxito económico, sino el poder de la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en motivación.