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Irán dice que su selección se prepara para participación "orgullosa" en el Mundial en EEUU

GINEBRA (AP) — Una portavoz del gobierno iraní afirmó que la selección nacional masculina se está preparando para una “participación orgullosa y exitosa” en sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

Mehdi Taremi (derecha) celebra con sus compañeros de Irán tras anotar el segundo gol en un amistoso contra Costa Rica, en Antalya, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Riza Ozel)
Mehdi Taremi (derecha) celebra con sus compañeros de Irán tras anotar el segundo gol en un amistoso contra Costa Rica, en Antalya, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Riza Ozel) AP

La capacidad y la disposición de Irán para acudir al Mundial en Norteamérica, que comienza el 11 de junio, no han estado claras desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares el 28 de febrero.

“La cartera de Juventud y Deportes hizo un anuncio sobre la plena preparación de nuestra selección nacional de fútbol para estar presente en el Mundial 2026 en Estados Unidos, por orden del ministro”, declaró la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohejerani, a la televisión estatal de Irán el miércoles.

La FIFA ha dicho de manera constante que Irán se mantendrá en el calendario de partidos del Mundial decidido el pasado diciembre, y se negó a negociar cualquier sugerencia de que el equipo dispute sus encuentros en México.

Se avanzó en ello el 31 de marzo, cuando el presidente de la FIFA Gianni Infantino fue a reunirse con dirigentes y jugadores del fútbol iraní en Turquía, donde el equipo disputó dos partidos de preparación.

Aunque la liga iraní de fútbol se ha detenido durante la guerra, la cuenta oficial de Instagram del equipo publicó esta semana fotos de un entrenamiento en Teherán.

Mohejerani añadió el miércoles que “se han hecho los arreglos necesarios que estos queridos necesitan para la participación orgullosa y exitosa del equipo”.

Infantino prometió al equipo iraní hace tres semanas que ayudaría a encontrar un campamento de entrenamiento fuera del país para que el equipo se prepare para el Mundial. Eso también podría ser en Turquía, donde Irán disputó fogueos el mes pasado en Antalya contra Nigeria y Costa Rica.

La FIFA no confirmó de inmediato el miércoles detalles de la organización de un posible campamento.

Irán tiene programado jugar dos partidos de la fase de grupos en el estadio de los Rams de Los Ángeles en Inglewood —contra Nueva Zelanda y Bélgica— y luego enfrentar a Egipto en Seattle.

El equipo debe presentarse a su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, a más tardar el 10 de junio, lo que es al menos cinco días antes de su primer partido, como exigen las reglas del Mundial de la FIFA.

Un asunto clave por resolver es que el gobierno de Estados Unidos otorgue visas de entrada a la delegación iraní, incluido el presidente de la federación de fútbol, Mehdi Taj. Es vicepresidente del organismo asiático de fútbol y se le impidió asistir al sorteo del Mundial en diciembre en Washington, donde Infantino entregó al presidente estadounidense Donald Trump el Premio de la Paz de la FIFA, creado especialmente.

México y Canadá son coanfitriones del torneo de 48 selecciones, que se extiende hasta el 19 de julio.

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Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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