Oriente Medio

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

Estados Unidos moviliza portaaviones y cazas en Oriente Medio ante crisis nuclear con Irán

americateve | Redacción América Noticias Miami
Estados Unidos ha desplegado en Oriente Medio la mayor concentración de poder aéreo desde 2003, en medio de crecientes tensiones con Irán por su programa nuclear y arsenal de misiles.

Funcionarios del Pentágono confirmaron que el presidente Donald Trump enfrenta una decisión crítica: continuar la vía diplomática o autorizar una acción militar de gran escala si fracasan las negociaciones.

Decenas de personas participan en una manifestación en apoyo de las protestas antigubernamentales en Irán, en Berlín, Alemania, el 14 de enero de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)
El despliegue incluye:

  • Aviones F-35, F-22 y F-16

  • Sistemas antimisiles Patriot y THAAD

  • Más de 50 aeronaves adicionales

  • Dos grupos de ataque de portaaviones

  • Bombarderos estratégicos B-2 en alerta máxima

El portaaviones USS Gerald R. Ford se dirige hacia el Mediterráneo para unirse al USS Abraham Lincoln, elevando la capacidad de respuesta ante posibles ataques balísticos iraníes.

Programa nuclear y negociaciones estancadas

Las conversaciones directas en Ginebra no lograron avances sustanciales sobre el enriquecimiento de uranio iraní.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, admitió que “aún estamos muy distanciados en algunos temas”, aunque reiteró que la diplomacia sigue siendo la primera opción.

Sin embargo, la advertencia es clara: si Irán no acepta abandonar el enriquecimiento nuclear, enfrentará consecuencias severas.

Israel en máxima alerta

El primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado la coordinación militar con Washington.

Fuentes israelíes indican que el gabinete de seguridad ha adelantado reuniones estratégicas ante la posibilidad de una campaña aérea conjunta.

Riesgos regionales

Analistas advierten que una operación militar podría provocar:

  • Ataques con misiles contra Israel

  • Cierre del Estrecho de Ormuz

  • Represalias contra bases estadounidenses

  • Escalada regional prolongada

El secretario de Estado Marco Rubio ha señalado que un cambio de régimen no garantiza estabilidad y que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podría consolidar el poder en caso de colapso del liderazgo actual.

¿Diplomacia o intervención?

Expertos como Vali Nasr advierten que la diplomacia puede ganar tiempo, pero también permitir a Irán reforzar su defensa.

El general retirado David Deptula afirmó que el despliegue es una señal inequívoca de que Washington no descarta el uso de la fuerza.

Aunque el poder movilizado es significativo, aún es menor al utilizado en la Guerra del Golfo o la Invasión de Irak.

