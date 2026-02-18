americateve

Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Autoridades identifican al sospechoso del tiroteo en Rhode Island que dejó tres muertos y tres heridos graves

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Robert Dorgan

La Policía de Rhode Island identificó al autor del tiroteo ocurrido durante un partido escolar de hockey sobre hielo en Pawtucket, que dejó tres personas muertas —incluido el atacante— y tres heridos graves.

Las autoridades señalaron que el sospechoso fue identificado por su nombre legal como Robert Dorgan, quien también utilizaba el nombre Roberta Esposito. La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, confirmó la identidad en conferencia de prensa.

El incidente fue catalogado preliminarmente como un acto vinculado a una disputa doméstica.

Mensaje previo en redes sociales

Horas antes del ataque, el sospechoso publicó un mensaje en la red social X que ahora forma parte de la investigación:

“Sigue atacándonos, pero no te sorprendas si nos volvemos Berserkers”.

El término hace referencia histórica a guerreros vikingos conocidos por su estado de furia en combate.

Las autoridades analizan si la publicación puede aportar elementos sobre la motivación del ataque.

Screenshot 2026-02-18 at 11.16.32AM

Historial de conflictos familiares

Según reportes de medios locales como WPRI, Dorgan atravesó disputas familiares en años recientes, incluidas acciones judiciales en tribunales de familia.

Documentos judiciales indican que el sospechoso se sometió a un procedimiento de transición de género en 2020 y posteriormente enfrentó tensiones personales y familiares.

La policía confirmó que uno de los hijos del sospechoso participaba en el evento deportivo donde ocurrió el tiroteo.

Screenshot 2026-02-18 at 11.16.16AM

De acuerdo con testigos, un padre presente en el evento logró desarmar inicialmente al atacante.

Sin embargo, el sospechoso portaba un arma adicional oculta y posteriormente se disparó a sí mismo.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias completas del caso, incluida la adquisición de las armas y el trasfondo del conflicto.

Investigación en curso

El tiroteo ha generado conmoción en Rhode Island y reaviva el debate nacional sobre seguridad en eventos escolares y salud mental.

La Policía indicó que se ofrecerán más detalles conforme avance la investigación.

Screenshot 2026-02-18 at 11.15.47AM
