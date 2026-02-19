americateve

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: "Soy moneda de cambio"

Desde prisión, Luis Manuel Otero afirma estar dispuesto al exilio y denuncia ser usado como moneda política

Por Redacción América Noticias Miami
El preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara aseguró que está dispuesto a continuar su lucha desde el exilio, al considerar que el régimen lo utiliza como “moneda de cambio” en medio de tensiones con Estados Unidos.

En una llamada telefónica con el cineasta Ernesto Fundora, director del documental sobre su trayectoria, el artista declaró:

“Siempre he sentido que soy como una especie de moneda de cambio y con todo ese background es que decidí irme al exilio”.

Presión política y contexto internacional

Otero señaló que él y el músico Maykel Castillo fueron mantenidos bajo fuerte presión mientras el régimen evaluaba el rumbo de la política estadounidense bajo la Administración del presidente Donald Trump.

“Quieren salir como un poco de mí, aquí, en la calle, o donde quiera”, expresó.

El artista considera que la resistencia al sistema debe evolucionar hacia un esfuerzo colectivo, más allá de acciones individuales.

En un mensaje anterior desde prisión, Otero exhortó a las autoridades a reconocer la realidad del país a través del arte.

“Exijo al régimen que mire a través de la pintura ‘Campesinos felices’ y reconozca en ella las condiciones de indigencia en que hoy vive nuestro pueblo”, escribió.

También advirtió que el cambio no debería producirse por presión externa, sino como respuesta al deterioro interno.

“Háganlo para que el desastre y la violencia no sigan siendo los rostros de Cuba”.

Cuba en crisis estructural

Las declaraciones ocurren en medio de:

  • Crisis energética prolongada

  • Escasez de alimentos y medicinas

  • Inflación persistente

  • Tensión diplomática con Washington

Según Otero, muchos cubanos viven bajo un clima de incertidumbre.

“Todo el mundo vive en ese miedo raro… pero la gente dice prefiero morirme y que mi familia pueda comer mañana”.

Documental y legado

El documental Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados, dirigido por Fundora, repasa su trayectoria artística, su rol en el Movimiento San Isidro y el impacto internacional de su activismo.

La posibilidad de su salida al exilio marcaría un nuevo capítulo en el panorama opositor cubano.

