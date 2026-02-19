Motín en cárcel de Ciego de Ávila: presos denuncian hambre, abusos y represión violenta

Un motín estalló en la madrugada del jueves en la prisión provincial de Canaletas, en Ciego de Ávila , donde reclusos denunciaron hambre extrema, abusos físicos y condiciones insalubres dentro del penal.

El hecho fue reportado por el opositor José Daniel Ferrer , líder de UNPACU , quien aseguró que fuerzas antimotines intervinieron tras el inicio de la protesta.

“¡URGENTE! Tropas antimotines, disparos, la protesta de presos políticos y comunes continúa con gritos de ‘Patria y Vida’”, publicó Ferrer en redes sociales.

En un video difundido tras el motín, se escucha a un recluso afirmar que un joven identificado como Daniel apareció ahorcado luego de presuntamente haber sido golpeado por carceleros.

El testimonio pone en duda que se trate de un suicidio y señala posibles responsabilidades internas.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Según Ferrer, los presos protestaban por:

Hambre extrema

Escasez de agua

Pésima higiene

Golpizas y maltratos

Brotes de tuberculosis

“El penal es una especie de campo de exterminio”, afirmó el opositor, quien aseguró que muertes por desnutrición y enfermedades son frecuentes dentro del sistema penitenciario cubano.

Puertas bloqueadas y uso de herramientas de corte

De acuerdo con la denuncia, los reclusos bloquearon accesos internos del penal, lo que obligó a las autoridades a utilizar equipos de soldadura y corte de metal para recuperar el control.

“No sabemos qué pasó después, si los han golpeado o si pueden terminar matando a algunos de los que participaron”, alertó Ferrer.

Crisis carcelaria en medio del colapso nacional

El incidente ocurre en un contexto de profunda crisis económica y energética en Cuba, marcada por escasez de alimentos, apagones prolongados y deterioro del sistema de salud.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente condiciones severas dentro de las cárceles de la isla, incluyendo hacinamiento y falta de atención médica adecuada.

La situación en Canaletas podría intensificar el escrutinio internacional sobre el estado del sistema penitenciario cubano.