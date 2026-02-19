americateve

Ciego de Ávila

Motín en cárcel de Ciego de Ávila: presos denuncian hambre, abusos y represión violenta

Reclusos en prisión de Ciego de Ávila protestan por hambre y maltratos; reportan intervención antimotines

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
CIEGO DE AVILA

Un motín estalló en la madrugada del jueves en la prisión provincial de Canaletas, en Ciego de Ávila, donde reclusos denunciaron hambre extrema, abusos físicos y condiciones insalubres dentro del penal.

El hecho fue reportado por el opositor José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, quien aseguró que fuerzas antimotines intervinieron tras el inicio de la protesta.

“¡URGENTE! Tropas antimotines, disparos, la protesta de presos políticos y comunes continúa con gritos de ‘Patria y Vida’”, publicó Ferrer en redes sociales.

Denuncias de muerte bajo custodia

En un video difundido tras el motín, se escucha a un recluso afirmar que un joven identificado como Daniel apareció ahorcado luego de presuntamente haber sido golpeado por carceleros.

El testimonio pone en duda que se trate de un suicidio y señala posibles responsabilidades internas.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Según Ferrer, los presos protestaban por:

  • Hambre extrema

  • Escasez de agua

  • Pésima higiene

  • Golpizas y maltratos

  • Brotes de tuberculosis

“El penal es una especie de campo de exterminio”, afirmó el opositor, quien aseguró que muertes por desnutrición y enfermedades son frecuentes dentro del sistema penitenciario cubano.

Puertas bloqueadas y uso de herramientas de corte

De acuerdo con la denuncia, los reclusos bloquearon accesos internos del penal, lo que obligó a las autoridades a utilizar equipos de soldadura y corte de metal para recuperar el control.

“No sabemos qué pasó después, si los han golpeado o si pueden terminar matando a algunos de los que participaron”, alertó Ferrer.

Crisis carcelaria en medio del colapso nacional

El incidente ocurre en un contexto de profunda crisis económica y energética en Cuba, marcada por escasez de alimentos, apagones prolongados y deterioro del sistema de salud.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente condiciones severas dentro de las cárceles de la isla, incluyendo hacinamiento y falta de atención médica adecuada.

La situación en Canaletas podría intensificar el escrutinio internacional sobre el estado del sistema penitenciario cubano.

