EEUU: Cámara baja rechaza proyecto para financiar al gobierno vinculado a prueba de ciudadanía

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, encabeza una ceremonia de entrega de Medallas de Oro del Congreso a cuatro mujeres matemáticas de raza negra de la NASA que contribuyeron a la carrera espacial, el miércoles 18 de septiembre de 2024, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved