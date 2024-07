EEUU autoriza ventas de cigarrillo electrónico Vuse Alto, el más vendido del país

El mes pasado, la FDA concedió al competidor Njoy la primera autorización para un cigarrillo electrónico con sabor a mentol. La marca de vapeo, que no es muy vendida, es controlada por el gigante tabacalero Altria, que también vende los cigarrillos Marlboro.

El anuncio del jueves no es una aprobación ni un respaldo, y la FDA reiteró que las personas que no fuman no deben usar Vuse ni ningún otro cigarrillo electrónico. La decisión de la FDA indica que los fumadores que cambian completamente a Vuse pueden reducir su exposición a carcinógenos mortales y otras sustancias químicas que se encuentran en el tabaco tradicional.