EEUU anuncia próximo retiro de muelle para asistencia humanitaria en Gaza

Un soldado del ejército de Estados Unidos hace señas al conductor de un camión cargado con asistencia humanitaria a su llegada al muelle flotante Trident, construido por Estados Unidos, antes de llegar a la playa en la costa de la Franja de Gaza, el martes 25 de junio de 2024. (AP Foto/Leo Correa)