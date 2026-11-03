Carlos Giménez gana la reelección al Congreso por el Distrito 28 de Florida y asegura su cuarto mandato

El congresista republicano cubanoamericano Carlos Giménez consiguió este martes 3 de noviembre la reelección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito Congresional 28 de Florida, tras superar al candidato demócrata Phil Ehr y al independiente Eddy Rojas. El resultado le permitirá ejercer un cuarto mandato consecutivo en Washington, representando a una zona del sur de Florida que incluye sectores de Miami-Dade y los Cayos de Florida.

El representante republicano Carlos Giménez logró conservar su escaño en el Congreso estadounidense durante las elecciones de medio término celebradas este martes, en las que los votantes del Distrito 28 de Florida eligieron a su representante para los próximos dos años.

Giménez, quien llegó a la Cámara de Representantes en enero de 2021, obtuvo su cuarta victoria electoral consecutiva, de acuerdo con los resultados reportados durante la noche electoral.

El congresista enfrentó a dos aspirantes: Phil Ehr, candidato del Partido Demócrata, y Eddy Rojas, quien compitió como independiente.

La contienda se desarrolló en un distrito que comprende áreas del sur del condado de Miami-Dade y los Cayos de Florida, una región donde los asuntos relacionados con inmigración, seguridad nacional, economía y medioambiente forman parte del debate político.

Con su reelección, Giménez continuará representando al Distrito 28 durante el período legislativo que comenzará en enero de 2027.

El republicano había conseguido anteriormente victorias en las elecciones de 2020, 2022 y 2024.

Su nueva elección prolonga una trayectoria política que incluye responsabilidades tanto en el Gobierno local de Miami-Dade como en el Congreso federal.

Antes de llegar a Washington, Giménez ejerció como alcalde del condado de Miami-Dade entre 2011 y 2020.

También fue comisionado del condado y ocupó cargos relacionados con los servicios de emergencia de Miami.

Su experiencia en la administración local ha formado parte de su perfil político durante sus campañas al Congreso.

Giménez derrota al demócrata Phil Ehr y al independiente Eddy Rojas

La elección del Distrito 28 contó con tres candidatos.

Carlos Giménez compitió por el Partido Republicano, Phil Ehr representó al Partido Demócrata y Eddy Rojas se presentó como independiente.

Según el reporte electoral proporcionado, Giménez obtuvo los votos necesarios para conservar su escaño.

El texto original no incluye los porcentajes de votación ni el número de sufragios recibidos por cada aspirante.

Por esa razón, no es posible establecer a partir de esa información cuál fue el margen exacto de victoria.

La confirmación de los resultados definitivos dependerá del proceso de escrutinio y certificación correspondiente a las autoridades electorales de Florida.

Seguridad fronteriza y defensa nacional: los principales temas de su campaña

Durante la campaña de 2026, Giménez concentró parte de su mensaje en la seguridad fronteriza, la defensa nacional y las inversiones para las comunidades de su distrito.

El congresista ha defendido políticas de control migratorio y medidas dirigidas a fortalecer la seguridad de Estados Unidos.

También ha destacado la necesidad de impulsar recursos federales para proyectos e infraestructura en el sur de Florida.

Estos asuntos ocuparon un lugar relevante en su campaña para obtener un nuevo mandato.

El papel de Carlos Giménez en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara

Giménez desempeña funciones relacionadas con la seguridad nacional dentro de la Cámara de Representantes.

Según la información proporcionada, preside un subcomité del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, conocido en inglés como House Homeland Security Committee.

Desde esa posición participa en la supervisión de políticas y programas federales relacionados con la protección del territorio estadounidense.

La seguridad fronteriza, las amenazas transnacionales y la preparación ante emergencias forman parte de los asuntos que aborda el Congreso mediante sus comités y subcomités.

La continuidad de Giménez en cualquier presidencia de subcomité durante el próximo período dependerá de la organización de la nueva Cámara de Representantes.

El Distrito 28 de Florida incluye Miami-Dade y los Cayos

El Distrito Congresional 28 comprende zonas del sur de Miami-Dade y el archipiélago de los Cayos de Florida.

Entre las prioridades locales se encuentran la infraestructura, la protección costera, la economía turística y la respuesta ante huracanes.

La región también mantiene vínculos históricos y culturales con la comunidad cubanoamericana.

Como representante federal, Giménez participa en la elaboración de leyes y en las decisiones presupuestarias que pueden afectar tanto a su distrito como al conjunto del país.

Elecciones de medio término: qué significa la reelección de Giménez

La victoria de Carlos Giménez asegura la continuidad de la representación republicana del Distrito 28 durante el próximo Congreso.

Sin embargo, el resultado de esta contienda individual no determina por sí solo qué partido controlará la Cámara de Representantes.

La composición definitiva dependerá de los resultados de los 435 distritos congresionales de Estados Unidos.

El nuevo Congreso comenzará sus funciones el 3 de enero de 2027.

Con esta victoria, Giménez extenderá su permanencia en Washington hasta enero de 2029, al completar su cuarto mandato consecutivo como representante del sur de Florida.