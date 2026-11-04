Trump ha desafiado consecuencias políticas durante años. Las últimas elecciones han cambiado eso

El candidato demócrata al Senado por Carolina del Norte, Roy Cooper, habla en un acto durante la noche electoral, el 3 de noviembre de 2026, en Raleigh, Carolina del Norte. (AP Foto/Matt Ramey) AP

Las elecciones del martes supusieron un rechazo categórico a un presidente republicano que ha pasado la primera mitad de su segundo mandato gobernando sin considerar las consecuencias, imponiendo aranceles unilaterales que socavaron la economía e iniciando una guerra que disparó el precio del combustible y enfureció a los estadounidenses que no aprobaban la participación del país en el tipo de conflicto en Oriente Medio que él había prometido evitar. Además, ganó miles de millones en inversiones externas y se centró en renovaciones en Washington que mostraron poca empatía hacia quienes atravesaban dificultades económicas.

Tras haber sobrevivido a escándalos, juicios políticos y a una condena penal, Trump encaró las elecciones de medio mandato como otro obstáculo más que podía superar con la mera fuerza de su personalidad, insistiendo en que la economía va bien y que la guerra en Irán era necesaria para evitar una guerra nuclear.

Esta vez, no logró convencer y los votantes lo rechazaron con contundencia.

En el Senado, los demócratas pronto representarán a bastiones republicanos de larga data como Carolina del Sur, Texas y Kansas. Una mujer negra ocupará la gobernación de Georgia, un estado que fue tanto el corazón de la Confederación como el alma del Movimiento por los Derechos Civiles. Una latina se convertirá en gobernadora de Texas, donde la estricta aplicación de las leyes migratorias por parte de Trump ha sacudido comunidades desde el Valle del Río Bravo hasta Houston.

Para los demócratas, que han aprendido a moderar sus expectativas tras dolorosas derrotas en las urnas, la magnitud de los resultados del martes era difícil de comprender.

Mientras aún se contaban los votos, Keisha Lance Bottoms en Georgia y Gina Hinojosa en Texas registraron contundentes triunfos en carreras a gobernador en las que, incluso los pronósticos más optimistas, les daban una estrecha ventaja. James Talarico, por su parte, derrotó con relativa facilidad al republicano Ken Paxton para convertirse en el primer demócrata en ganar un escaño del Senado en Texas desde 1988.

Un giro profundo en la política estadounidense

Las victorias fueron de tal calibre que podrían suponer un giro profundo en la política estadounidense.

Ni Trump, que aún se niega a aceptar su derrota en las presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden, cuestionó los resultados. Los demócratas, que controlarán la Cámara de Representantes y el Senado a partir de 2027, pueden presumir de tener un mandato para orientar a Washington en una nueva dirección.

“Sabíamos que el caos y la corrupción en Washington (estaban) perjudicando a nuestra gente", dijo Roy Cooper, el demócrata que arrebató un escaño en el Senado por Carolina del Norte. "Hoy ustedes dijeron que esto tiene que parar. Y como su nuevo senador de Estados Unidos, estoy listo para llevar ese mensaje a Washington”.

Reclamar un mandato y ejecutarlo, sin embargo, son dos cosas muy distintas, y a los demócratas les resultará difícil cumplir sus promesas de políticas públicas mientras Trump tenga poder de veto.

Pero Trump ya no puede apoyarse en líderes republicanos complacientes para que cedan. Es probable que aquellos miembros de su partido que han perdido se vuelvan más abiertamente críticos en los meses que les quedan en el cargo.

La reconfiguración del poder en Washington podría ser la señal de que la era del dominio de Trump está encaminándose a su final.

Los republicanos a quienes Trump impulsó expresamente en la boleta y por quienes hizo una intensa campaña —como Darline Graham en Carolina del Sur, Michael Whatley en Carolina del Norte y Paxton— perdieron. La coalición de votantes jóvenes, negros y latinos que impulsó a Trump hace dos años se inclinó de manera decisiva hacia los demócratas.

Trump inyectó más de 250 millones de dólares en campañas republicanas, y también hubo aportaciones millonarias de donantes como Elon Musk, pero no fue suficiente para contener las pérdidas. El estilo tosco que el presidente ha enarbolado durante mucho tiempo encontró sus límites, en particular en Ohio, donde Vivek Ramaswamy, el candidato republicano a gobernador, esperaba que un anuncio con comentarios negativos de la madre distanciada de su rival demócrata, la doctora Amy Acton, reactivara su campaña.

Acton ganó y Ramaswamy no fue especialmente generoso en la derrota.

Tengo que decirles que tengo serias preocupaciones sobre el rumbo de nuestro país en el futuro”, afirmó.

Los republicanos aceptan los resultados electorales

Esa fue la excepción al tono adoptado por los republicanos el martes.

En Wisconsin, Tom Tiffany, que se opuso a la certificación de las elecciones presidenciales de 2020, reconoció su derrota ante David Crowley en la carrera a gobernador. Trump también fue inusualmente cordial con los demócratas, al afirmar que el partido hizo un “buen trabajo” y culpar a los candidatos del Partido Republicano por su derrota.

El senador John Cornyn, a quien Trump se negó a respaldar en las primarias de Texas frente a Paxton, felicitó a Talarico y prometió que intentará ayudarlo.

Los votantes en todo el país tenían ganas de cambio, según la encuesta realizada por The Associated Press, que reveló que aproximadamente tres cuartas partes de los electores se sienten “enojados” o “insatisfechos” con el rumbo del país.

Entre quienes tenían a Trump en mente cuando votaron, los que querían expresar su oposición a él eran alrededor del doble de quienes querían apoyarlo. La mayoría también culpó a su gobierno del incremento de los precios: alrededor de 6 de cada 10 dijeron que los precios más altos de lo habitual se deben “más a las políticas de Trump”.

Los demócratas enfrentarán presión para gobernar

Tras una victoria decisiva, la carga pronto recaerá sobre los demócratas para demostrar que pueden gobernar con eficacia.

El partido se ha comprometido a investigar a Trump, pero tendrá que sortear los llamados a someterlo también a otro juicio político, lo que podría consumir un tiempo valioso. Al mismo tiempo, habrá presión para demostrar que pueden aprobar legislación significativa para abordar la atención médica, el incremento del costo de la vida y medidas para limitar el poder presidencial.

“Tenemos que cumplir con el pueblo estadounidense bajando los costos", sostuvo Jared Moskowitz, un demócrata de Florida que ganó la reelección para un escaño en la Cámara de Representantes que los republicanos intentaron rediseñar a su favor. "Ese es el mandato” para los demócratas en el Capitolio.

Preguntado sobre qué ocurrirá si el presidente simplemente veta la legislación demócrata, Moskowitz respondió: “Que lo haga. Que siga diciéndole al pueblo estadounidense que la asequibilidad es un engaño”.

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El periodista de The Associated Press Bill Barrow contribuyó a este despacho.

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Nota del editor: Steven Sloan ha cubierto política para The Associated Press desde 2018.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP