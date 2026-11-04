Votantes respaldan derecho al aborto y rechazan la redistribución de Trump en votaciones estatales

Partidarios del derecho al aborto hacen campaña en el Capitolio de Missouri, el 21 de enero de 2026, en Jefferson City, Missouri, EE.UU. (AP Foto/David A. Lieb) Foto tomada con un smartphone. AP

Las consultas servían de telón de fondo político para unas cruciales elecciones de mitad de mandato en las que los demócratas tomaron el control del Congreso y ganaron poder en legislaturas estatales y gobernaciones.

Algunas medidas sometieron las prioridades de Trump a una prueba pública al medir el apoyo a sus intentos de redibujar distritos congresionales, limitar la participación de personas transgénero en el deporte y endurecer los requisitos de identificación de los votantes.

Los votantes rechazaron una enmienda propuesta a la Constitución de Missouri que habría restablecido restricciones a la mayoría de los abortos. La votación del martes reafirmó esencialmente la decisión de los votantes de hace dos años, cuando se convirtieron en los primeros del país en anular una prohibición de aborto ya existente al aprobar una enmienda a favor del derecho al aborto.

Luego, la Legislatura, controlada por los republicanos, remitió a la boleta de este año una nueva versión, menos restrictiva, de una prohibición del aborto. La medida habría permitido abortos sólo por emergencias médicas y anomalías fetales, o en casos de violación o incesto hasta las 12 semanas de embarazo. También habría enmendado la Constitución para prohibir ciertos procedimientos médicos para menores transgénero.

Los defensores del derecho al aborto, encabezados por grupos progresistas nacionales, gastaron ampliamente más que los opositores al aborto en una campaña exitosa para rechazar la propuesta de Missouri.

En Virginia, una medida aprobada por los votantes crea un “derecho fundamental a la libertad reproductiva” en la Constitución estatal, garantizando que puedan realizarse abortos durante los dos primeros trimestres del embarazo. La enmienda también crea, entre otras cosas, un derecho a la anticoncepción y a la atención de fertilidad.

Una enmienda aprobada en Nevada crea un derecho fundamental al aborto hasta la viabilidad fetal, que por lo general se considera después de las 21 semanas de embarazo. La enmienda obtuvo una aprobación inicial de los votantes en 2024, pero necesitaba una segunda votación este año para incorporarse a la Constitución.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en 2022 el derecho al aborto a nivel nacional, los votantes de más de una quinta parte de los estados han aprobado medidas en la boleta que protegen el derecho al aborto.

Pero los votantes del Idaho, de tendencia republicana, rechazaron el martes una medida en la boleta que habría creado derechos al aborto en la ley estatal. La ley vigente en Idaho prohíbe los abortos a menos que sean necesarios para salvar la vida de una mujer embarazada, o durante el primer trimestre del embarazo en casos en los que una violación o incesto haya sido denunciado a las fuerzas del orden.

Las medidas a favor del derecho al aborto fracasaron hace dos años en Florida y Dakota del Sur.

Los votantes rechazan los esfuerzos de redistribución de distritos de Trump

Nueve estados están usando nuevas circunscripciones para el Congreso en las elecciones de mitad de mandato tras una inusual oleada de redistribución de distritos a mitad de década impulsada por Trump.

En Missouri, los legisladores republicanos trazaron el año pasado nuevos distritos para la Cámara diseñados para ayudar al Partido Republicano a ganar un escaño adicional en el área de Kansas City. Después, los opositores reunieron firmas para someter el mapa a votación pública.

Los nuevos distritos se usaron en las primarias de agosto. Pero posteriormente los tribunales dictaminaron que no podían volver a utilizarse a menos que antes fueran aprobados por los votantes en un referendo de noviembre. Los votantes pusieron fin al nuevo mapa al rechazar el martes la legislación de redistribución de distritos.

Mientras tanto, los votantes del Maryland, gobernado por demócratas, aprobaron una enmienda constitucional que podría allanar el camino para nuevos distritos congresionales en las elecciones de 2028. Los promotores demócratas, respaldados por el expresidente Barack Obama, habían instado a votar “sí” como una forma de “detener a Trump”.

Algunos demócratas también quieren redibujar los distritos en Colorado. Pero una iniciativa ciudadana en la boleta prohibiría que cualquier posible redistribución de distritos en 2028 favorezca a un partido político y exigiría la aprobación tanto de una comisión independiente como de la Corte Suprema estatal.

Los votantes de Florida aprueban una importante rebaja del impuesto a la propiedad

Una enmienda aprobada el martes podría eliminar una cantidad significativa de impuestos para los propietarios de viviendas en Florida, y llevar a los gobiernos locales a una búsqueda desesperada de ingresos.

La enmienda de Florida fue una de las propuestas de impuesto a la propiedad más destacadas del país en un año en el que numerosos políticos propusieron formas de aliviar la carga fiscal de residentes agobiados por los altos costos.

Florida exime ahora de muchos impuestos a la propiedad los primeros 50.000 dólares del valor de la residencia permanente de una persona. Esa exención se triplicará el próximo año para los impuestos no destinados a escuelas y aumentará a 250.000 dólares en 2028.

La medida fue remitida a la boleta durante una sesión legislativa especial convocada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Algunos funcionarios locales advierten que podría provocar recortes a los departamentos de policía y bomberos, bibliotecas públicas y parques.

Se aprueban restricciones para personas transgénero en algunos estados

Los votantes de Nebraska aprobaron una enmienda para incorporar a la Constitución estatal las restricciones médicas existentes para personas transgénero. Y en Arizona, los votantes aprobaron una medida que extiende a las escuelas privadas las restricciones deportivas de las escuelas públicas.

Los votantes de Colorado y Washington también consideraban medidas que restringen a deportistas transgénero o procedimientos médicos. Esto ocurre mientras la administración de Trump ha estado impulsando restricciones que afectan a las personas transgénero, especialmente a los jóvenes.

La mayoría de los estados gobernados por republicanos ya prohíben que mujeres y niñas transgénero integren equipos deportivos escolares femeninos. En los estados gobernados por demócratas de Colorado y Washington, las medidas llegaron a la boleta mediante iniciativas ciudadanas. Una segunda pregunta en la boleta en Colorado prohibiría algunos tratamientos médicos de confirmación de género para menores.

California y Colorado rechazan exigencias de identificación de votantes

Aunque el impulso de Trump para imponer mandatos de identificación de votantes a nivel nacional sigue estancado en el Congreso, activistas ciudadanos eludieron a las legislaturas estatales controladas por demócratas para colocar nuevos requisitos de identificación de votantes en la boleta en California, Colorado y Nevada.

Los opositores en California hicieron una campaña exitosa contra la enmienda al vincularla con Trump. La medida derrotada en California habría exigido una identificación emitida por el gobierno para votar en persona o los últimos cuatro dígitos de ese número de identificación para votar por correo. La gran mayoría de las boletas en California se emiten por correo.

Los votantes de Colorado también rechazaron una medida que habría exigido que las personas que votan por correo incluyeran los últimos cuatro dígitos de un número de identificación emitido por el gobierno.

En Ohio y Carolina del Norte, legislaturas controladas por republicanos remitieron a la boleta medidas que refuerzan los requisitos existentes de identificación de votantes al incorporarlos en la Constitución estatal. Las medidas fueron aprobadas en ambos estados. Una enmienda de identificación de votantes también fue aprobada en Nevada.

Los votantes dicen “no” a umbrales más altos para referendos

Los votantes de Dakota del Norte y Dakota del Sur rechazaron medidas en la boleta que habrían dificultado enmendar las constituciones estatales al exigir una aprobación del 60% de los votantes en lugar de una mayoría simple. Y los votantes de Utah rechazaron una medida que habría exigido un umbral del 60% para aprobar iniciativas ciudadanas que aumenten impuestos.

Por su parte, los votantes de Missouri aprobaron una enmienda que dificultaría que los legisladores cambien iniciativas ciudadanas aprobadas por los votantes al exigir que las revisiones obtengan un 80% de votos en la Cámara y el Senado estatales.

Las medidas sobre voto ciudadano siguen acumulando triunfos

Los votantes de Arkansas, Kansas, Dakota del Sur y Virginia Occidental aprobaron enmiendas constitucionales que refuerzan las prácticas electorales actuales que limitan el voto a ciudadanos de Estados Unidos. En Alaska, los votantes aprobaron una pregunta en la boleta sobre voto ciudadano como ley estatal.

Los críticos sostienen que las medidas son en gran medida simbólicas e innecesarias, porque el voto de no ciudadanos es raro y ya está prohibido en las elecciones federales. Pero a los no ciudadanos se les permite votar en algunas elecciones locales en California, Maryland, Vermont y el Distrito de Columbia.

Antes de estas elecciones, al menos 15 estados ya habían adoptado medidas similares durante la última década, incluidos los ocho estados donde aparecieron en la boleta en 2024 y Texas el año pasado.

Una medida en Arizona limita las cámaras de tráfico

Los votantes de Arizona aprobaron una medida en la boleta que limita el uso de cámaras de tráfico para atrapar a conductores que exceden la velocidad o se pasan semáforos en rojo. La Legislatura, controlada por republicanos, remitió la medida a los votantes después de que la gobernadora demócrata Katie Hobbs vetara una prohibición de las cámaras.

Hobbs afirmó que las cámaras mejoran la seguridad vial, pero los opositores sostienen que vulneran la privacidad de las personas y señalan casos de uso indebido por parte de ciertos agentes del orden.

La propuesta prohibiría nuevos contratos para sistemas de cámaras de tráfico a partir de 2027 y exigiría que los gobiernos locales celebren elecciones sobre si continuar con los sistemas existentes.

Aproximadamente la mitad de los estados, incluido Arizona, tienen comunidades que usan cámaras para hacer cumplir las leyes de exceso de velocidad o de señales de tránsito, según el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras.

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El periodista de The Associated Press Geoff Mulvihill contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP