D.C. comienza a retirar el "Black Lives Matter" cerca de la Casa Blanca

Jessica Sawyer, de 77 años, de Rockville, Maryland, sostiene un cartel que dice "Black Lives Matter", el lunes 10 de marzo de 2025, mientras comienza la demolición del mural de Black Lives Matter en Washington. "Estoy muy enojadA de que la administración Trump esté obligando al gobierno de D.C. a quitar algo que es tan importante", dice Sawyer. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.