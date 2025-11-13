americateve

EEUU

Dan 15 años de cárcel a exagente de aduanas de EEUU por facilitar el ingreso de drogas

LOS ÁNGELES (AP) — Un exagente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza fue sentenciado a 15 años de prisión después de que se declarara culpable de trabajar con traficantes mexicanos para traer drogas a Estados Unidos, indicaron autoridades el jueves.

ARCHIVO - Peatones que cruzan de México a Estados Unidos por el puesto fronterizo de Otay Mesa esperan en fila, el 10 de diciembre de 2015, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy, archivo)
Diego Bonillo, de 30 años, se declaró culpable en julio de varios cargos, incluido el de asociación delictuosa para importar sustancias controladas como cocaína, metanfetamina y heroína.

Dentro de su acuerdo de culpabilidad, admitió haber utilizado su posición para autorizar el ingreso de autos cargados de drogas a Estados Unidos desde México sin inspección. Permitió la entrada al país de al menos 75 kilogramos (165 libras) de fentanilo, 11,7 kilogramos (25,7 libras) de metanfetamina y más de 1 kilogramo (2,2 libras) de heroína, informó la fiscalía federal en San Diego en un comunicado.

En documentos de sentencia, los fiscales indicaron que Bonillo utilizaba un teléfono secreto para alertar al grupo de narcotraficantes qué carriles supervisaría él en los cruces fronterizos de Tecate y Otay Mesa, de forma que pudiera asegurar que entraran sin inspección.

Los agentes determinaron que Bonillo formó parte del plan por lo menos desde octubre de 2023 y continuó hasta abril de 2024, permitiendo la entrada sin inspección de al menos 15 vehículos, señalaron los fiscales.

Bonillo utilizó el dinero que le pagaron para hacer viajes al extranjero, comprar regalos de lujo, intentar adquirir propiedades en México y pasar tiempo en el Hong Kong Gentlemen’s Club en Tijuana, México, agregaron.

El 7 de noviembre fue sentenciado a 15 años en una prisión federal.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

