ICE

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

Cubano en Minnesota enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento enfrentamiento con ICE. Fue acusado de usar su vehículo como arma contra agentes federales durante un arresto migratorio

americateve | Redacción América Noticias Miami
cubano ICE

Acusado de usar su vehículo como arma contra agentes federales en medio de operativo migratorio

Un cubano identificado como Juan Carlos Rodríguez Romero enfrenta hasta 20 años de prisión federal tras protagonizar un violento enfrentamiento con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Minnesota, confirmó la Fiscalía Federal del Distrito de Minnesota.

Cargos federales de extrema gravedad

Según el comunicado oficial, Rodríguez Romero, de 54 años, fue acusado formalmente de dos cargos de agresión a un oficial federal con un arma peligrosa y un cargo adicional de agresión a un agente federal.

Las autoridades consideran que su vehículo fue utilizado como arma, lo que agrava sustancialmente las imputaciones y eleva la posible condena.

Así ocurrió el enfrentamiento

Los hechos se produjeron la mañana del 21 de diciembre de 2025, cuando agentes de ICE intentaron arrestarlo en St. Paul.

Durante una parada de tráfico, el acusado ignoró las órdenes, aceleró el vehículo contra agentes que estaban a pie y desató una persecución.

Tras impactar dos autos estacionados, los oficiales intentaron detenerlo nuevamente, pero el hombre volvió a embestir con el automóvil. En ese segundo intento de fuga:

  • Un agente abrió fuego

  • Otro oficial fue golpeado por el vehículo

Finalmente, al ser reducido, mordió la mano de un agente, causándole una herida sangrante.

Agentes heridos

Dos oficiales de ICE fueron trasladados al hospital con:

  • Costillas magulladas

  • Un dedo dislocado

  • Herida por mordedura

El caso fue calificado por la fiscalía como “un ataque directo y reiterado contra agentes federales”.

Detención y proceso judicial

Rodríguez Romero permanece detenido sin libertad inmediata, a la espera de audiencias preliminares.

De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, lo que prácticamente anularía cualquier opción migratoria futura.

ICE indicó previamente que el cubano había ingresado a Estados Unidos en 2024 de forma legal mediante la aplicación CBP One.

Contexto político y migratorio

El caso se produce en medio de un clima político altamente tenso en torno a la inmigración.

Autoridades federales han citado incidentes como este para endurecer el discurso sobre seguridad fronteriza, mientras defensores legales recuerdan que una acusación no equivale a una condena y que el acusado se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.

