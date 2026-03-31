Phoenix, Arizona — Un migrante cubano enfrenta una multa cercana a los 2 millones de dólares impuesta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras no abandonar Estados Unidos luego de una orden de deportación emitida en 2010.

El caso ha generado controversia por el monto acumulado de la sanción y las circunstancias en las que, según el afectado, nunca fue debidamente notificado.

El cubano, identificado como “Mario” para proteger su identidad, recibió recientemente una notificación oficial que cambió su vida.

Embed - ¡IMPACTANTE! cubano de ARIZONA multado con casi $2 millones tras orden de deportación en 2010

“No puedo dormir, no puedo comer… pensando en esto”, afirmó.

La penalización, según ICE, se deriva del incumplimiento de una orden de expulsión emitida hace más de una década, acumulando sanciones económicas año tras año.

De acuerdo con el afectado:

Estaba bajo custodia en una prisión estatal desde 2007

Asegura que nunca recibió la orden de deportación

Salió en libertad en 2012

Afirma que tampoco fue notificado posteriormente

“No entiendo por qué ahora… tuvieron años para avisarme”, cuestionó.

Posible explicación legal

Expertos en inmigración señalan que este tipo de situaciones pueden ocurrir si el migrante:

No comparece a una audiencia migratoria

Tiene una orden emitida “en ausencia”

No actualiza su información ante las autoridades

Un abogado consultado indicó que es posible que la orden haya sido emitida mientras el individuo estaba encarcelado.

Impacto del caso

El monto de la multa ha generado indignación y debate:

Cifra inalcanzable para la mayoría

Cuestionamientos sobre el debido proceso

Ejemplo de políticas migratorias estrictas

Contexto migratorio más duro

El caso se da en medio de un endurecimiento en la aplicación de leyes migratorias en EE.UU., donde las autoridades han incrementado sanciones y controles.

Un caso que abre interrogantes

Más allá de la sanción, el caso plantea preguntas clave: