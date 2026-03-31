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Arizona

Cubano de ARIZONA multado con casi $2 millones tras orden de deportación en 2010

Cubano en Arizona enfrenta multa de casi $2 millones por no cumplir orden de deportación de ICE emitida en 2010

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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ICE impone multa de casi $2 millones a migrante cubano por no salir de EEUU tras orden en 2010

Phoenix, Arizona — Un migrante cubano enfrenta una multa cercana a los 2 millones de dólares impuesta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras no abandonar Estados Unidos luego de una orden de deportación emitida en 2010.

El caso ha generado controversia por el monto acumulado de la sanción y las circunstancias en las que, según el afectado, nunca fue debidamente notificado.

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Una multa que creció durante años

El cubano, identificado como “Mario” para proteger su identidad, recibió recientemente una notificación oficial que cambió su vida.

“No puedo dormir, no puedo comer… pensando en esto”, afirmó.

La penalización, según ICE, se deriva del incumplimiento de una orden de expulsión emitida hace más de una década, acumulando sanciones económicas año tras año.

¿Qué pasó en 2010?

De acuerdo con el afectado:

  • Estaba bajo custodia en una prisión estatal desde 2007
  • Asegura que nunca recibió la orden de deportación
  • Salió en libertad en 2012
  • Afirma que tampoco fue notificado posteriormente

“No entiendo por qué ahora… tuvieron años para avisarme”, cuestionó.

Posible explicación legal

Expertos en inmigración señalan que este tipo de situaciones pueden ocurrir si el migrante:

  • No comparece a una audiencia migratoria
  • Tiene una orden emitida “en ausencia”
  • No actualiza su información ante las autoridades

Un abogado consultado indicó que es posible que la orden haya sido emitida mientras el individuo estaba encarcelado.

Impacto del caso

El monto de la multa ha generado indignación y debate:

  • Cifra inalcanzable para la mayoría
  • Cuestionamientos sobre el debido proceso
  • Ejemplo de políticas migratorias estrictas

Contexto migratorio más duro

El caso se da en medio de un endurecimiento en la aplicación de leyes migratorias en EE.UU., donde las autoridades han incrementado sanciones y controles.

Un caso que abre interrogantes

Más allá de la sanción, el caso plantea preguntas clave:

  • ¿Hubo fallas en la notificación?
  • ¿Es proporcional la multa?
  • ¿Podría impugnarse legalmente?
americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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