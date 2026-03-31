ICE impone multa de casi $2 millones a migrante cubano por no salir de EEUU tras orden en 2010
Phoenix, Arizona — Un migrante cubano enfrenta una multa cercana a los 2 millones de dólares impuesta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras no abandonar Estados Unidos luego de una orden de deportación emitida en 2010.
El caso ha generado controversia por el monto acumulado de la sanción y las circunstancias en las que, según el afectado, nunca fue debidamente notificado.
Embed - ¡IMPACTANTE! cubano de ARIZONA multado con casi $2 millones tras orden de deportación en 2010
Una multa que creció durante años
El cubano, identificado como “Mario” para proteger su identidad, recibió recientemente una notificación oficial que cambió su vida.
“No puedo dormir, no puedo comer… pensando en esto”, afirmó.
La penalización, según ICE, se deriva del incumplimiento de una orden de expulsión emitida hace más de una década, acumulando sanciones económicas año tras año.
De acuerdo con el afectado:
- Estaba bajo custodia en una prisión estatal desde 2007
- Asegura que nunca recibió la orden de deportación
- Salió en libertad en 2012
- Afirma que tampoco fue notificado posteriormente
“No entiendo por qué ahora… tuvieron años para avisarme”, cuestionó.
Posible explicación legal
Expertos en inmigración señalan que este tipo de situaciones pueden ocurrir si el migrante:
- No comparece a una audiencia migratoria
- Tiene una orden emitida “en ausencia”
- No actualiza su información ante las autoridades
Un abogado consultado indicó que es posible que la orden haya sido emitida mientras el individuo estaba encarcelado.
Impacto del caso
El monto de la multa ha generado indignación y debate:
- Cifra inalcanzable para la mayoría
- Cuestionamientos sobre el debido proceso
- Ejemplo de políticas migratorias estrictas
Contexto migratorio más duro
El caso se da en medio de un endurecimiento en la aplicación de leyes migratorias en EE.UU., donde las autoridades han incrementado sanciones y controles.
Un caso que abre interrogantes
Más allá de la sanción, el caso plantea preguntas clave:
- ¿Hubo fallas en la notificación?
- ¿Es proporcional la multa?
- ¿Podría impugnarse legalmente?