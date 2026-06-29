El ICE detiene a monja mientras caminaba hacia misa en Texas

La hermana Leticia Ugboaja caminaba hacia la iglesia Our Lady of Sorrows en McAllen, Texas, a apenas unos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México el domingo cuando fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Departamento de Seguridad Nacional y el ICE no han respondido a una solicitud de comentarios.

Poco después del arresto, funcionarios de la parroquia publicaron un mensaje en redes sociales que cobró fuerza en las noticias y llevó a que miembros del Congreso, incluida la representante Monica de la Cruz, intervinieran en favor de Ugboaja.

La monja forma parte de las Hijas de María Madre de Misericordia y se ofrecía como Ministra Extraordinaria de la Sagrada Comunión en la iglesia Our Lady of Sorrows, según Brenda Riojas, portavoz de la Diócesis de Brownsville.

Ugboaja también es enfermera titulada en South Texas Health System y anteriormente trabajó durante 10 años como asistente de enfermería certificada en DHR Health, en Edinburg, confirmó Riojas.

Legisladores del sur de Texas intervinieron ante funcionarios federales. El lunes Ugboaja ya había regresado a su hogar.

“Estamos agradecidos por la rápida respuesta de los representantes locales, quienes se comunicaron con el Departamento de Seguridad Nacional para lograr que la liberaran”, agregó Riojas en su comunicado.

La ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración —incluyendo operativos en lugares sensibles como templos— ha llevado a líderes religiosos a ajustar su respuesta ante feligreses que han llegado a sentir demasiado miedo como para asistir. Algunos han alentado la participación en línea, mientras que otros han ofrecido ayuda para hacer mandados, como comprar comestibles, a personas que temen demasiado salir de sus casas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP