americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mbappé vuelve a marcar y Francia avanza a cuartos del Mundial tras eliminar a Paraguay por 1-0

FILADELFIA (AP) — Kylian Mbappé marcó su decimonoveno gol en mundiales y Francia sobrevivió al calor sofocante y a la sólida actuación defensiva de Paraguay para superarlo el sábado por 1-0 y clasificarse a los cuartos de final por cuarta ocasión consecutiva.

Kylian Mbappé, de Francia, celebra tras convertir un penalti ante Paraguay en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, disputado el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Martin Meissner)
Kylian Mbappé, de Francia, celebra tras convertir un penalti ante Paraguay en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, disputado el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Martin Meissner) AP
Kylian Mbappé, de la selección de Francia, festeja su tanto de penal ante Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)
Kylian Mbappé, de la selección de Francia, festeja su tanto de penal ante Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

Les Bleus se enfrentarán a Marruecos el jueves en el Estadio de Boston.

Con una alerta por calor extremo vigente durante todo el partido debido a temperaturas que rondaban los 38 grados Celsius, Mbappé aseguró la victoria francesa a los 70 minutos, cuando convirtió un penal que abrió el marcador.

Así, se aproximó a una diana del argentino Lionel Messi, el máximo anotador en las Copas del Mundo.

Mbappé logró su decimonoveno gol en 19 partidos de la Copa del Mundo, al engañar al portero paraguayo Orlando Gill. Tras la revisión del VAR, se le concedió a Francia el penalti por una falta de Diego Gómez.

Fue el séptimo gol de Mbappé en este torneo, igualando a Messi en la lucha por el Botín de Oro. Mbappé ganó ese premio hace cuatro años en Qatar, pero Messi y Argentina vencieron a Francia en la final.

Mbappé falló tras un intento de escapada en la segunda mitad y Manu Koné vio cómo el portero Gill despejaba su disparo a la escuadra, apenas unos instantes después de que Ousmane Dembélé lo derribó hacia la red.

En el sexto minuto de descuento, Gill se zambulló en dos ocasiones para tapar milagrosamente disparos de Mbappé y privarlo de su vigésimo tanto en estas citas.

___

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter