Comey comparece ante tribunal por acusaciones de que amenazó a Trump

El ex director del FBI James Comey en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 24 de febrero del 2020. (AP foto/Charles Krupa) AP

Comey fue acusado formalmente en Carolina del Norte el martes de proferir amenazas contra el presidente Donald Trump relacionadas con una fotografía que publicó el año pasado en redes sociales de conchas marinas dispuestas formando los números “86 47”. El Departamento de Justicia sostiene que esos números equivalían a una amenaza contra Trump, el 47.º presidente. Comey ha manifestado que supuso que los números reflejaban un mensaje político, no un llamado a la violencia contra el presidente republicano, y que eliminó la publicación en cuanto vio que algunas personas la estaban interpretando de esa manera.

La acusación formal es la segunda contra Comey, un adversario de Trump desde su etapa como director del FBI. La primera, por cargos no relacionados de declaración falsa y obstrucción, fue desestimada por un juez el año pasado. Ahora, los fiscales enfrentan otro propio reto: demostrar que Comey pretendía comunicar una amenaza real o, al menos, que desestimó la posibilidad de que la declaración pudiera entenderse como una amenaza.

La acusación formal sostiene que Comey actuó “a sabiendas y deliberadamente”, pero el escueto lenguaje no sustenta esa afirmación. El secretario de Justicia interino Todd Blanche declinó ampliar en una conferencia de prensa qué pruebas de intención tiene el gobierno. Pero las amplias protecciones de la Primera Enmienda para la libertad de expresión, los precedentes de la Corte Suprema y las declaraciones públicas de Comey de que no pretendía transmitir una amenaza probablemente impondrán una carga muy alta para el gobierno.

“Aquí, ‘86’ es ambiguo: no necesariamente amenaza con violencia y el hecho de que fuera el director del FBI quien publicara esto abierta y notoriamente en un sitio público de redes sociales sugiere que no pretendía transmitir una amenaza de violencia”, escribió en un mensaje de texto John Keller, exfuncionario del Departamento de Justicia que encabezó una comisión para procesar amenazas violentas contra trabajadores electorales.

El caso fue presentado en el Distrito Este de Carolina del Norte, donde se encuentra la playa en la que Comey ha dicho que encontró las conchas. Comey hizo una breve comparecencia ante el tribunal el miércoles en el juzgado federal de Alexandria, Virginia, el estado donde vive.

Comey no habló ni se declaró culpable o inocente durante la comparecencia, que duró aproximadamente cinco minutos. Pero su equipo legal dejó planteado al menos un argumento que podría invocar y el abogado defensor Patrick Fitzgerald señaló que la defensa pretende sostener que la acusación es vengativa y selectiva, y que pedirá a los fiscales conservar comunicaciones que pudieran ser relevantes para esa moción.

El juez federal William Fitzpatrick también rechazó la solicitud del gobierno de imponer condiciones a la liberación de Comey, al considerarla innecesaria.

Como director del FBI, Comey supervisó los primeros meses de una investigación sobre si la campaña de Trump en 2016 se coordinó con Rusia para influir en el resultado de las elecciones de ese año. Trump despidió a Comey meses después de iniciado el primer mandato presidencial, y desde entonces el presidente y sus partidarios han buscado represalias por la investigación sobre Rusia.

Qué dice la ley sobre las amenazas

La Corte Suprema ha sostenido que las declaraciones no están protegidas por la Primera Enmienda si cumplen el umbral legal de una “amenaza real”.

Eso exige que los fiscales demuestren, como mínimo, que un acusado desestimó temerariamente el riesgo de que una declaración pudiera percibirse como una amenaza de violencia. En un caso de la Corte Suprema de 2023, la mayoría determinó que los fiscales deben demostrar que el “acusado tenía cierta comprensión subjetiva de la naturaleza amenazante de sus declaraciones”.

Sin embargo, la Corte Suprema ha concluido que el discurso político hiperbólico está protegido. En un caso de 1969, los jueces determinaron que un manifestante contra la guerra de Vietnam no hizo una amenaza consciente y deliberada contra el presidente cuando comentó: “Si alguna vez me hacen cargar un rifle, el primer hombre al que quiero tener en la mira es L.B.J.”, en referencia al presidente Lyndon B. Johnson. El tribunal señaló que la risa entre el público cuando el manifestante hizo la declaración, entre otras cosas, mostraba que no era una amenaza seria de violencia.

Sobre el caso actual, Merriam-Webster, el diccionario utilizado por The Associated Press, indica que 86 es jerga que significa “tirar”, “deshacerse de” o “negar el servicio a”. Añade: “Entre los sentidos más recientes adoptados hay una extensión lógica de los anteriores, con el significado de ‘matar’. No incorporamos este sentido, debido a su reciente aparición y a lo escaso de su uso”.

Comey eliminó la publicación poco después de hacerla y escribió: “No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia” y “Me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que quité la publicación”.

Qué intentará probar el gobierno

John Fishwick, exfiscal federal en el Distrito Oeste de Virginia, señaló que el gobierno probablemente intentará demostrar que Comey debió saberlo mejor por haber sido director del FBI.

“Creo que van a intentar decir de manera circunstancial que usted era el jefe del FBI, sabía lo que significaban estos términos y los dijo ante todo el mundo como una amenaza al presidente”, apuntó Fishwick aunque aclaró que ese argumento sería difícil a la luz de las evidentes defensas de Comey amparadas por la Primera Enmienda.

Comey fue entrevistado voluntariamente por el Servicio Secreto el año pasado, y el hecho de que no fue acusado de hacer una declaración falsa sugiere que los fiscales no tienen pruebas de que les haya mentido a los agentes, indicó Fishwick.

Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington, escribió en un artículo de opinión publicado el martes que “pese a ser uno de los críticos más antiguos de Comey, la acusación formal plantea preocupantes cuestiones sobre la libertad de expresión. Al final, debe ser la Constitución, no Comey, la que guíe el análisis, y es poco probable que esta acusación supere el escrutinio constitucional”.

“Si lo hiciera”, añadió, “permitiría al gobierno criminalizar una enorme variedad de discurso político en Estados Unidos”.

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Tucker y Richer reportaron desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP