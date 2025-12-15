¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El DHS reduciría operativos masivos en lugares públicos y pasaría a detenciones selectivas enfocadas en delitos graves

Washington — En medio de una creciente presión pública y un desgaste político evidente, el Gobierno de Estados Unidos estaría a punto de modificar su estrategia de control migratorio , dejando atrás las redadas visibles y masivas para priorizar operaciones focalizadas contra inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves , según reportes de fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por medios estadounidenses.

Durante meses, imágenes de detenciones en tiendas Home Depot, lavaderos de autos y zonas comerciales se convirtieron en símbolo de la política migratoria. Ahora, ese enfoque estaría cambiando.

De acuerdo con NewsNation , el DHS busca reducir la visibilidad pública de los operativos y concentrar recursos en objetivos de alto perfil , especialmente personas con condenas por delitos considerados “atroces” .

El presidente de EEUU, Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entre otros, visitan el "Alcatraz de los Caimanes", una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

La corresponsal fronteriza Ali Bradley informó que el giro táctico estaría siendo liderado por Gregory Bovino , comandante de la Patrulla Fronteriza, responsable de los equipos que ejecutan estas acciones.

“No los veremos necesariamente deteniendo personas al azar en la calle como antes. El enfoque cambia hacia objetivos específicos”, explicó Bradley.

Aunque seguirán existiendo controles de tráfico, la prioridad ya no sería interceptar indiscriminadamente a inmigrantes sin estatus, sino casos con historial criminal significativo.

Redadas masivas bajo fuego: rechazo ciudadano y costo político

Las operaciones a gran escala han generado rechazo creciente. Datos recientes lo confirman:

PRRI : la aprobación de la gestión migratoria del presidente Donald Trump cayó del 42 % en marzo al 33 % en diciembre .

YouGov : la mayoría de los estadounidenses desaprueba las redadas masivas del ICE.

KFF + The New York Times: casi la mitad de los inmigrantes encuestados dicen sentirse menos seguros desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Este contexto habría acelerado la recalibración táctica del DHS.

¿Se acabaron las redadas públicas? No del todo

Pese al ajuste, algunas operaciones de gran escala continuarán. Un ejemplo es “Catahoula Crunch”, desplegada en Nueva Orleans, que ya supera 250 arrestos en una semana y tendría como meta 5.000 detenciones, según el DHS.

“El cambio no implica abandonar el enfoque duro, sino ajustarlo”, advirtió NewsNation.

Ciudades bajo tensión y protestas

En 2025, operativos visibles se realizaron en Los Ángeles, Chicago y Charlotte, generando protestas, enfrentamientos y denuncias de perfilamiento racial. Activistas y abogados sostienen que muchas detenciones se basaron en etnia, acento o ubicación, críticas que persisten incluso con el nuevo esquema.

El componente político detrás del giro

Según The Hill, el cambio responde a encuestas negativas y al impacto electoral de las tácticas extremas. La Casa Blanca buscaría mostrar firmeza en seguridad, pero reducir el costo político entre votantes independientes y comunidades latinas moderadas.

¿Qué pueden esperar los inmigrantes ahora?

Sin antecedentes penales : posible reducción del miedo cotidiano por menor visibilidad de redadas.

Con condenas previas: persecución más sistemática y selectiva.

El endurecimiento no desaparece; se afina.