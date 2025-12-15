americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

EE. UU. prepara un giro en su política migratoria: el DHS reduciría redadas masivas en lugares públicos y priorizaría detenciones selectivas de inmigrantes con delitos graves. ¿Qué cambia a partir de ahora?

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El DHS reduciría operativos masivos en lugares públicos y pasaría a detenciones selectivas enfocadas en delitos graves

Washington — En medio de una creciente presión pública y un desgaste político evidente, el Gobierno de Estados Unidos estaría a punto de modificar su estrategia de control migratorio, dejando atrás las redadas visibles y masivas para priorizar operaciones focalizadas contra inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves, según reportes de fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por medios estadounidenses.

Durante meses, imágenes de detenciones en tiendas Home Depot, lavaderos de autos y zonas comerciales se convirtieron en símbolo de la política migratoria. Ahora, ese enfoque estaría cambiando.

FLORIDA-CARCEL PARA INMIGRANTES-FOTOS
El presidente de EEUU, Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entre otros, visitan el
El presidente de EEUU, Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entre otros, visitan el "Alcatraz de los Caimanes", una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

El nuevo enfoque: menos espectáculo, más objetivos específicos

De acuerdo con NewsNation, el DHS busca reducir la visibilidad pública de los operativos y concentrar recursos en objetivos de alto perfil, especialmente personas con condenas por delitos considerados “atroces”.

La corresponsal fronteriza Ali Bradley informó que el giro táctico estaría siendo liderado por Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, responsable de los equipos que ejecutan estas acciones.

“No los veremos necesariamente deteniendo personas al azar en la calle como antes. El enfoque cambia hacia objetivos específicos”, explicó Bradley.

Aunque seguirán existiendo controles de tráfico, la prioridad ya no sería interceptar indiscriminadamente a inmigrantes sin estatus, sino casos con historial criminal significativo.

Redadas masivas bajo fuego: rechazo ciudadano y costo político

Las operaciones a gran escala han generado rechazo creciente. Datos recientes lo confirman:

  • PRRI: la aprobación de la gestión migratoria del presidente Donald Trump cayó del 42 % en marzo al 33 % en diciembre.

  • YouGov: la mayoría de los estadounidenses desaprueba las redadas masivas del ICE.

  • KFF + The New York Times: casi la mitad de los inmigrantes encuestados dicen sentirse menos seguros desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Este contexto habría acelerado la recalibración táctica del DHS.

¿Se acabaron las redadas públicas? No del todo

Pese al ajuste, algunas operaciones de gran escala continuarán. Un ejemplo es “Catahoula Crunch”, desplegada en Nueva Orleans, que ya supera 250 arrestos en una semana y tendría como meta 5.000 detenciones, según el DHS.

“El cambio no implica abandonar el enfoque duro, sino ajustarlo”, advirtió NewsNation.

Ciudades bajo tensión y protestas

En 2025, operativos visibles se realizaron en Los Ángeles, Chicago y Charlotte, generando protestas, enfrentamientos y denuncias de perfilamiento racial. Activistas y abogados sostienen que muchas detenciones se basaron en etnia, acento o ubicación, críticas que persisten incluso con el nuevo esquema.

El componente político detrás del giro

Según The Hill, el cambio responde a encuestas negativas y al impacto electoral de las tácticas extremas. La Casa Blanca buscaría mostrar firmeza en seguridad, pero reducir el costo político entre votantes independientes y comunidades latinas moderadas.

¿Qué pueden esperar los inmigrantes ahora?

  • Sin antecedentes penales: posible reducción del miedo cotidiano por menor visibilidad de redadas.

  • Con condenas previas: persecución más sistemática y selectiva.

El endurecimiento no desaparece; se afina.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ice captura en massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violacion de menor y narcotrafico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El preescolar CentroNia en Washington el 9 de diciembre del 2025. (AP foto/Jacquelyn Martin)

Cómo la presencia del ICE está cambiando el cuidado infantil en las comunidades latinas

alerta en miami: temor y confusion por supuesta presencia de agentes de ice en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

administracion trump elimina el parole de reunificacion familiar para cubanos: permisos venceran en enero de 2026

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter