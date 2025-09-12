Brutal asesinato en Texas: cubano decapita a gerente de motel frente a su familia

Dallas, Texas . – Un crimen atroz sacudió a la comunidad de Dallas esta semana, luego de que un ciudadano cubano fuera acusado de asesinar y decapitar con un machete al gerente de un motel, en un ataque perpetrado frente a la esposa e hijo de la víctima.

El detenido fue identificado como Yordanis Cobos-Martínez , de 37 años, quien trabajaba en el Downtown Suites Motel , en Old East Dallas, junto a la víctima, Chandra Nagamallaiah , de 50 años.

De acuerdo con la policía, el conflicto inició cuando Nagamallaiah pidió a sus empleados no utilizar una lavadora dañada. Una compañera de Cobos-Martínez tradujo el mensaje, lo que generó la molestia del cubano. Minutos después, este tomó un machete y atacó al gerente.

La víctima intentó huir hacia la oficina del motel, donde se encontraban su esposa y su hijo, pero fue alcanzado y brutalmente herido. Tanto su pareja como el menor trataron de intervenir sin éxito. El atacante no solo le quitó el celular y la tarjeta de acceso, sino que continuó agrediéndolo hasta decapitarlo.

Un video de vigilancia, citado por Fox News , muestra cómo Cobos-Martínez pateó la cabeza de la víctima en el estacionamiento y posteriormente la arrojó dentro de un contenedor de basura.

Vecinos y clientes describieron escenas de horror. “La esposa gritaba desesperada sin saber qué hacer. Le pedí que corriera, porque no sabíamos si él también la iba a atacar”, declaró un testigo a CBS Texas .

Agentes del FBI y la policía local acordonaron la zona y recuperaron el cuerpo de la víctima, cubierto con una lona en plena acera.

Arresto del sospechoso

Cobos-Martínez fue detenido poco después, cuando un camión de bomberos lo vio caminando con la ropa ensangrentada y todavía armado. Los rescatistas alertaron a la policía, que lo arrestó sin mayor resistencia.

Durante el interrogatorio, el cubano confesó el crimen y permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Dallas, acusado de homicidio capital. También pesa sobre él una orden de detención migratoria.

Antecedentes criminales

Registros judiciales revelan que Cobos-Martínez tenía antecedentes en Estados Unidos. Había sido arrestado en Florida por robo de autos y enfrentaba procesos en Houston por indecencia con un menor y agresión.

Su historial y la brutalidad del crimen han reavivado el debate en EE.UU. sobre la seguridad pública y el manejo de inmigrantes con antecedentes penales que, en ocasiones, no son deportados por falta de cooperación de sus países de origen.

Conmoción en la comunidad

El asesinato de Nagamallaiah, descrito como un trabajador dedicado y querido por sus compañeros, ha dejado devastada a su familia, que presenció en primera persona la tragedia.

Las autoridades locales y federales continúan investigando el caso, mientras la comunidad exige justicia por un crimen que ha causado profunda indignación.