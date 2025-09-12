Identifican al asesino de Charlie Kirk como Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah

El presunto responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk fue identificado como Tyler Robinson , un residente de Utah de 22 años, según confirmaron fuentes policiales al Daily Mail.

Robinson fue detenido el jueves por la noche en el sur de Utah, tras una intensa cacería de más de 36 horas que incluyó la difusión de recompensas de hasta 100.000 dólares por información que llevara a su captura.

De acuerdo con el Daily Mail, el joven confesó el crimen a su padre, Matt Robinson , un veterano con 27 años de servicio en la Oficina del Sheriff del condado de Washington. Fue él mismo quien alertó a las autoridades y aseguró la entrega de su hijo antes de que fuera arrestado oficialmente.

La madre del sospechoso, Amber Robinson , trabaja en Intermountain Support Coordination Services, una empresa contratada por el estado de Utah para brindar apoyo a personas con discapacidades.

Tyler Robinson era estudiante becado en la Utah State University y vivía con su familia en una vivienda valorada en 600.000 dólares en Washington, Utah, a unos 420 kilómetros del lugar del ataque en Orem. Tiene dos hermanos menores y, según las redes sociales familiares, solía aparecer sonriente en fotos de vacaciones y celebraciones.

En publicaciones pasadas se le ve disfrazado de Donald Trump en Halloween de 2017 y en otras imágenes posando con armas de fuego desde su infancia, incluyendo una ametralladora M2 Browning calibre .50.

Screenshot 2025-09-12 at 10.14.06AM

El asesinato de Charlie Kirk

Charlie Kirk, de 31 años, cofundador de Turning Point USA, fue asesinado el miércoles en la Universidad del Valle de Utah mientras ofrecía un discurso frente a cientos de asistentes. Un disparo certero desde unos 200 metros impactó en su cuello, provocando su muerte inmediata.

Las cámaras de seguridad captaron al sospechoso sobre un techo, saltando luego hacia un vecindario cercano, lo que dio inicio a la intensa persecución que mantuvo en vilo al país.

Kirk, conocido por su firme defensa del movimiento MAGA, sus debates en campus universitarios y su postura en contra de la inmigración ilegal, deja a su esposa y dos hijos.

Consecuencias judiciales

En una conferencia de prensa, las autoridades de Utah informaron que Robinson podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable.

El expresidente Donald Trump anunció el arresto en una entrevista con Fox News, señalando que “alguien muy cercano” al sospechoso fue quien lo entregó.

El caso, que inicialmente confundió a la opinión pública tras varias detenciones erróneas, ha generado gran conmoción y reaviva el debate sobre la violencia política y el extremismo en Estados Unidos.