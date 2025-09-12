Publican foto policial de Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk en Utah

La policía de Utah difundió este viernes la foto policial de Tyler Robinson , un joven de 22 años identificado como el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk , fundador de Turning Point USA, quien murió tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah .

El ataque ocurrió el miércoles al mediodía, cuando Kirk, de 31 años y padre de dos hijos, participaba en un debate con estudiantes bajo una carpa instalada en el campus. Un único disparo impactó en su cuello, provocando que se desplomara inmediatamente de la silla. Testigos relataron escenas de pánico mientras los asistentes huían en busca de refugio. Kirk fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció poco después.

La captura de Robinson se produjo tras más de un día de intensa búsqueda. Según reveló el presidente Donald Trump en el programa Fox & Friends, “con un alto grado de certeza, lo tenemos”, explicando que alguien cercano al sospechoso lo delató ante las autoridades.

Robinson fue detenido en el sur de Utah y permanece bajo custodia, mientras los investigadores reúnen pruebas que lo vinculan directamente con el crimen.

De acuerdo con el FBI, el presunto tirador habría efectuado el disparo desde unos 200 metros de distancia , posiblemente desde la azotea del edificio Losee Center, ubicado frente al lugar donde Kirk ofrecía su charla.

En el área boscosa hacia donde se cree que huyó, las autoridades recuperaron un rifle de cerrojo de gran potencia , señalado como el arma homicida. Además, los investigadores recolectaron una huella de palma, una pisada y la impresión de un antebrazo , que están siendo analizadas en laboratorios forenses.

Previo a la captura, el FBI había difundido imágenes de un hombre vestido de negro al que catalogaron como “persona de interés”. La publicación de la fotografía de Robinson, ya bajo arresto, confirma la principal línea de investigación.

Screenshot 2025-09-12 at 10.50.27AM

Un crimen que conmociona a EE.UU.

El asesinato de Charlie Kirk, una de las voces conservadoras más influyentes en Estados Unidos, ha generado una fuerte conmoción política y social. El activista fundó Turning Point USA en 2012, organización que ganó notoriedad entre jóvenes conservadores y que amplificó su impacto a través de las redes sociales.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia política en el país, mientras las autoridades federales no descartan que Robinson enfrente cargos que podrían derivar en la pena de muerte