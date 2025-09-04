Nuevas denuncias contra la banda de cubanos implicada en un asesinato en Texas

La familia de la víctima ha recibido decenas de mensajes de personas que aseguran haber sido agredidas o extorsionadas por la misma banda de origen cubano conocida como FBM , cuyos miembros fueron detenidos en relación con el crimen.

“Estas son solo algunas de las muchas personas que se han comunicado con nosotros, también víctimas de los mismos criminales que asesinaron a mi padre”, denunció en Facebook Jaimes Jasmin , hija del fallecido. La joven había pedido a la comunidad compartir la historia para exigir justicia y evitar que el caso quedara en silencio.

Tras ese llamado, varios testimonios comenzaron a circular. Algunos señalaron que los acusados pertenecen a la banda FBM y que llevaban tiempo operando en la zona, aprovechando el temor de los inmigrantes a denunciar en medio de las duras políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.

“Esas personas que mataron a tu papá están en una banda que se llama FBM, son cubanos. Todos los que están detenidos son parte de esa banda”, aseguraba uno de los mensajes recibidos por la familia.

Las denuncias describen un patrón de violencia que va más allá del caso de Mondragón. Algunas víctimas relataron haber sido golpeadas, atropelladas o asaltadas por los mismos individuos.

Un hombre denunció que los cubanos le robaron el celular y registraron su automóvil.

Otro testimonio indicó que una víctima fue embestida por un vehículo.

Una joven afirmó que ella y su hermana fueron agredidas para ser despojadas de sus pertenencias.

Según las declaraciones recopiladas, la banda actuaba más por “adrenalina” que por necesidad económica, ya que los jóvenes implicados tenían empleos.

Screenshot 2025-09-04 at 11.57.00AM

Los acusados y el líder del grupo

El presunto líder de la organización es Alejandro Hurtado-Reyes, de 22 años, quien fue arrestado junto a su esposa, también vinculada a las actividades delictivas. Junto a él fueron detenidos:

Yanaris Reyes (29)

Antonio González (17)

Yurisander Góngora Rojas (19)

Héctor Yohany Achang Batlle (19)

Todos enfrentan cargos por asesinato capital.

De acuerdo con la policía, los sospechosos bloquearon la camioneta en la que viajaba Mondragón, descendieron encapuchados y armados, y abrieron fuego. La víctima intentó escapar a pie, pero fue alcanzada y ejecutada antes de que los atacantes le robaran sus pertenencias.

Las detenciones se realizaron entre el 12 y el 19 de agosto por el Lone Star Fugitive Task Force, liderado por los U.S. Marshals.

Temor a que los liberados vuelvan a delinquir

La familia Mondragón expresó preocupación ante la posibilidad de que algunos acusados recuperen la libertad por fianzas bajas o eliminación de cargos. De hecho, Hurtado-Reyes ya se encuentra fuera de prisión bajo fianza.

“Les pedimos tener precaución, ya que este individuo ha sido descrito como peligroso”, advirtió Jasmin. “Esto no es solo por justicia para mi padre, sino también por todas esas personas que aún no han sido escuchadas”.

Iniciativas de apoyo

En medio del dolor, familiares y allegados organizan iniciativas para apoyar a los hijos de Mondragón. Una de ellas es una rifa solidaria lanzada por su sobrina, Lorena Jaimes, con el objetivo de recaudar fondos para la familia.

El caso, que ha conmocionado a la comunidad de Austin, ahora pone en evidencia el alcance de una banda criminal que podría tener más víctimas de las que inicialmente se creía.